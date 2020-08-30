Jogadores do Grêmio vibram com o tricampeonato estadual

A tarde deste domingo é especial para o torcedor do Grêmio. Mesmo com a derrota diante do Caxias, o Tricolor faturou mais um título estadual, o 39º da sua história.Após a confirmação da taça, os jogadores comemoraram dentro de campo e prometeram batalhar ao máximo para dar mais títulos ao Tricolor.
‘Demos osciladas, mas estávamos preparados. Agora vamos aproveitar. O Grupo para comemorar este momento especial’, afirmou Darlan.
‘É um motivo de muito orgulho. Estar em um time grandioso, ganhando títulos. Estarei lutando por mais títulos’, disse Cortez.
Lembrando que este é o terceiro estadual consecutivo do Tricolor. Em 2018, o time venceu o Brasil de Pelotas e ano passado o rival foi o Internacional.