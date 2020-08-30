Jogadores do Grêmio vibram com o tricampeonato estadual

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

A tarde deste domingo é especial para o torcedor do Grêmio. Mesmo com a derrota diante do Caxias, o Tricolor faturou mais um título estadual, o 39º da sua história.Após a confirmação da taça, os jogadores comemoraram dentro de campo e prometeram batalhar ao máximo para dar mais títulos ao Tricolor.

‘Demos osciladas, mas estávamos preparados. Agora vamos aproveitar. O Grupo para comemorar este momento especial’, afirmou Darlan.

‘É um motivo de muito orgulho. Estar em um time grandioso, ganhando títulos. Estarei lutando por mais títulos’, disse Cortez.