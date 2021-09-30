Jogadores do Fluminense 'imitam' bigode em semana do aniversário de Fred; veja imagens

Depois de uma folga de dois dias, os jogadores do Fluminense se reapresentaram no CT Carlos Castilho na última quarta-feira e alguns atletas do elenco entraram na onda de Fred fazendo o bigode para homenagear o veterano, que completará 38 anos no próximo domingo. A equipe volta às atividades depois de vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1. Além de Yago Felipe e Muriel, que tiveram o momento registrado por Fred, o zagueiro Nino também entrou na moda. Através do perfil oficial do Flu, o camisa 9 fez uma campanha para os torcedores publicarem fotos ou vídeos no Twitter ou no "stories", do Instagram, de bigode usando a hashtag #SemanaFred. O jogador vai reagir às imagens depois.