Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jogadores do Fluminense 'imitam' bigode em semana do aniversário de Fred; veja imagens
futebol

Jogadores do Fluminense 'imitam' bigode em semana do aniversário de Fred; veja imagens

Camisa 9 completa 38 anos no próximo domingo e voltou a usar o famoso bigode na última semana, antes da vitória sobre o Red Bull Bragantino...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 set 2021 às 13:40

Publicado em 30 de Setembro de 2021 às 13:40

Depois de uma folga de dois dias, os jogadores do Fluminense se reapresentaram no CT Carlos Castilho na última quarta-feira e alguns atletas do elenco entraram na onda de Fred fazendo o bigode para homenagear o veterano, que completará 38 anos no próximo domingo. A equipe volta às atividades depois de vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1. Além de Yago Felipe e Muriel, que tiveram o momento registrado por Fred, o zagueiro Nino também entrou na moda. Através do perfil oficial do Flu, o camisa 9 fez uma campanha para os torcedores publicarem fotos ou vídeos no Twitter ou no "stories", do Instagram, de bigode usando a hashtag #SemanaFred. O jogador vai reagir às imagens depois.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados