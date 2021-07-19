Jogadores do Fluminense fazem homenagens para o 'vovô' Nene em aniversário de 40 anos

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O meia Nene completa 40 anos nesta segunda-feira e foi homenageado pelos companheiros de Fluminense nas redes sociais. Com a maioria brincando sobre o apelido de "vovô", os registros exaltaram o atleta, que é o terceiro do elenco com mais partidas pelo Tricolor, atrás de Fred e Nino. + Fluminense ultrapassa R$ 387 milhões com vendas de joias de Xerém em 10 anos; relembre

- Parabéns, vovô. O tão esperado "40tão" chegou. Agora não pode ficar bravo quando eu disse que tem 40. Te desejo muitas felicidades, muitos anos de vida e que as mais ricas bençãos de Deus caiam sobre a sua vida porque você é merecedor de tudo que conquistou e ainda vai conquistar. Te admiro muito, irmão. Sou fã - escreveu Caio Paulista.

- Parabéns, meu amigo Nene. Tudo de melhor sempre na sua vida! Obrigado pela moral e apoio de sempre - registrou André.