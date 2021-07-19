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Jogadores do Fluminense fazem homenagens para o 'vovô' Nene em aniversário de 40 anos

Atletas do tricolor fizeram registros nas redes sociais para parabenizar o meia nesta segunda-feira; elenco está de folga...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 16:27

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2021 às 16:27
Crédito: Staff Images / CONMEBOL
O meia Nene completa 40 anos nesta segunda-feira e foi homenageado pelos companheiros de Fluminense nas redes sociais. Com a maioria brincando sobre o apelido de "vovô", os registros exaltaram o atleta, que é o terceiro do elenco com mais partidas pelo Tricolor, atrás de Fred e Nino. + Fluminense ultrapassa R$ 387 milhões com vendas de joias de Xerém em 10 anos; relembre
- Parabéns, vovô. O tão esperado "40tão" chegou. Agora não pode ficar bravo quando eu disse que tem 40. Te desejo muitas felicidades, muitos anos de vida e que as mais ricas bençãos de Deus caiam sobre a sua vida porque você é merecedor de tudo que conquistou e ainda vai conquistar. Te admiro muito, irmão. Sou fã - escreveu Caio Paulista.
- Parabéns, meu amigo Nene. Tudo de melhor sempre na sua vida! Obrigado pela moral e apoio de sempre - registrou André.
Veja a tabela do Brasileirão O Fluminense também deu os parabéns ao jogador nas redes oficiais. Vale lembrar que com o adiamento da partida contra o Cerro Porteño pelas oitavas de final da Libertadores, os jogadores receberam folga e se reapresentam nesta terça-feira. O Flu volta a entrar em campo no próximo sábado, diante do Palmeiras, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.

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