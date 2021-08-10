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Jogadores do Fluminense exaltam Nino por conquista do ouro na Olimpíada

Jogador chegou ao Brasil na última segunda-feira e pode ser opção na Libertadores; Seleção Brasileira venceu a Espanha na final no sábado...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2021 às 14:31

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 14:31

Crédito: Reprodução
O zagueiro Nino está de volta ao Brasil. Depois de conquistar a medalha de ouro com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o jogador desembarcou no Rio de Janeiro na última segunda-feira e foi recepcionado por alguns companheiros de Fluminense. Lucca, Wellington e Danilo Barcelos registraram o momento nas redes sociais para exaltar o defensor.
+ Nino é o primeiro do Fluminense a ganhar ouro na Olimpíada no futebol; veja outros já convocados
- Sua alegria é a nossa alegria, campeão - disse Lucca.
- Que orgulho de você, irmão, merece muito - pulicou Wellington.
Veja todos os confrontos da Libertadores - Irmão, não tem filtro, não tem nada! Obrigado por sua amizado e parabéns pelo ouro olímpico. Um orgulho e um prazer imenso ter sua amizade e ser seu amigo. Parabéns de verdade, irmão! Você é um monstro, você é ouro - escreveu Danilo Barcelos. Nino ganhou folga para descansar da viagem e se recuperar do fuso-horário, com diferença de 12 horas. Há a possibilidade de ele retornar ao time para formar a dupla de zaga titular ao lado de Luccas Claro no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, contra o Barcelona de Guayaquil (EQU), nesta quinta-feira.
- Confiança que ele chega evidentemente que transfere para o grupo. Campeão olímpico, com moral alta, isso tudo impacta dentro do nosso ambiente. Agora, se a gente vai conseguir utilizá-lo ou não vai depender. É uma viagem longa, ele está adaptado ao fuso (do Japão), como vai ser esse retorno dele para o fuso brasileiro... Temos que esperar para analisar, ver se ele vai conseguir recuperar, entrar no fuso, e aí decidir pela utilização ou não no jogo da Libertadores - disse Roger Machado em entrevista coletiva após a derrota para o América-MG.
O Flu entra em campo nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã para iniciar as quartas da Libertadores. No domingo, tem o Internacional fora de casa pelo Brasileirão.

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