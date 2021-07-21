Jogadores do Fluminense exaltam história e agradecem em aniversário de 119 anos

O dia foi de homenagens para o Fluminense, aniversariante desta quarta-feira, quando completa 119 anos de história. Além de ídolos e ex-jogadores, os atletas do elenco principal do clube também usaram as redes sociais para exaltar o Tricolor. Além de jovens criados na base, atletas mais experientes e os recém-chegados deixaram seus relatos e agradecimentos.
Diferentemente de outros anos, o clube ficou impossibilidade de promover a tradicional festa em Laranjeiras por conta da pandemia da Covid-19. Mesmo assim, a quarta foi de redes sociais bastante movimentadas. Veja as publicações a seguir:
Jefté, lateral-esquerdo formado na base: Marcos Felipe, goleiro titular que saiu de Xerém: Calegari, André, John Kennedy, Martinelli, Luiz Henrique, Caio Paulista e Gabriel Teixeira, todos com passagem por Xerém: Entre os que chegaram nesta temporada, Cazares, Wellington, Abel Hernández, David Braz e Manoel mostraram o carinho pelo Flu: De quem já estava no elenco, Lucca, Hudson, Nino, Luccas Claro, Danilo Barcelos e Nene também fizeram publicações. Vale lembrar que Fred registrou todo amor também pelo Instagram. Por fim, o presidente Mário Bittencourt e o próprio clube publicaram mensagens e exaltaram a história do Fluminense.
- Clube que orgulha o Brasil, retumbante de glórias e vitórias 1000. Parabéns Fluminense pelos seus 119 anos de vida, conquistas e lindas histórias - escreveu Mário.