Jogadores do Fluminense exaltam apoio da torcida em vitória no Fla-Flu: 'Nosso combustível'

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC

A vitória do Fluminense por 3 a 1 no clássico com o Flamengo foi importante para os objetivos da equipe na temporada. Além da boa atuação dentro das quatro linhas, pesou também para o resultado o apoio da torcida nas arquibancadas do Maracanã. No terceiro jogo com público, o time de Marcão viveu noite de sinergia com os tricolores, o que foi exaltado pelos jogadores após a partida. - Não tem palavras para descrever a emoção. Vinha trabalhando forte, recuperando a confiança. E graças a Deus fui feliz, fiz dois gols e ajudei a equipe a sair com a vitória. É muita emoção. Ter meu nome cantado pela torcida do Fluminense é inacreditável. Eu nunca imaginei que seria tão rápido voltar a jogar e ter a torcida ao nosso lado, cantar meu nome. Estou feliz demais. Só me faz querer mais e mais - disse John Kennedy.

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​Com a vitória, o Fluminense chegou aos 39 pontos na tabela de classificação e encostou no G6 do Campeonato Brasileiro. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h, quando enfrenta o Santos na Vila Belmiro em jogo adiado da 23ª rodada.

- Eu costumo dizer que quando une o espírito da torcida com o time tem tudo para dar certo, quando vamos juntos. Hoje a torcida jogou junto com a gente, foi de arrepiar. O tempo todo cantando, deu para ouvi-los o jogo todo. E isso é o nosso combustível. Eles estão de parabéns, eles que elevaram nosso astral e nos ajudaram a conseguir essa vitória - afirmou Samuel Xavier.Foram pouco mais de 10 mil torcedores presentes no clássico, o primeiro jogo no Maracanã com duas torcidas desde o início da pandemia da Covid-19. Contra o Fortaleza, o Flu teve 3.231 pessoas presentes e teve prejuízo. Já diante do Atlético-GO foram apenas 2.200.

- Nosso grupo é muito unido, muito fechado. Estou muito feliz com essa vitória, porque esse time merece muito. Essa nossa união é marca registrada, e vamos seguir assim até o final em busca dos nossos objetivos no campeonato - declarou o jovem atacante Luiz Henrique.