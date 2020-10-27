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futebol

Jogadores do Del Valle queriam Palmeiras em sorteio da Libertadores

Vídeo mostra atletas do clube equatoriano pedindo para enfrentar o Verdão enquanto assistiam à cerimônia de definição das chaves das oitavas da competição continental
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Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 11:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2020 às 11:50
Crédito: Divulagação/Independiente del Valle
Os jogadores do Independiente del Valle gritaram pedindo para enfrentar o Palmeiras enquanto assistiam ao sorteio que definiu as chaves das oitavas de final da Libertadores. É o que mostra um vídeo recuperado pela conta @WeboBolso do Twitter, um perfil que repercute informações ligadas ao Nacional-URU, clube que foi o sorteado para enfrentar o equatoriano na primeira fase do mata-mata da competição continental.
As imagens mostram o elenco do Del Valle reunido assistindo ao sorteio da Conmebol para descobrir seu próximo adversário. Logo no primeiro segundo do vídeo, percebe-se um dos atletas gritando ‘Palmeiras!’, momentos antes de o apresentador anunciar o Nacional como o escolhido da vez. Ao conhecer seu próximo rival, os equatorianos comemoraram efusivamente. Confira o vídeo abaixo: Palmeiras x Independiente del Valle? Nas redes sociais, já é uma realidade
A rivalidade entre Palmeiras e Independiente del Valle se acirrou nas redes sociais durante as últimas semanas devido ao interesse do Verdão em Miguel Ángel Ramírez, técnico dos ‘Rayados’.
Quando o Alviverde desistiu do espanhol, o clube equatoriano fez um post provocativo no Twitter, afirmando que o treinador permaneceria por lá: “Pare de sofrer… ele fica!”. O ‘meme’ foi uma alusão a uma postagem que o zagueiro espanhol Gerard Piqué fez em seu Instagram com Neymar, dizendo que o brasileiro ficaria no Barcelona, quando o maior astro do futebol brasileiro já estava acertado com o PSG.
Ainda sem treinador efetivo, o Palmeiras se prepara para enfrentar o Red Bull Bragantino pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira, às 20h, em Bragança Paulista.

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