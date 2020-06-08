Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jogadores do Botafogo relembram título do Brasileiro de 95: 'Nunca tive dúvidas que seríamos campeões'
futebol

Jogadores do Botafogo relembram título do Brasileiro de 95: 'Nunca tive dúvidas que seríamos campeões'

Em live produzida pela "BotafogoTV", Túlio, Sérgio Manoel, Gonçalves e Wagner, heróis da conquistas, contaram detalhes e comemorar conquista de 25 anos atrás...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jun 2020 às 23:00

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 23:00

Crédito: Arquivo LANCE!
Gratidão, alegria e trabalho duro: o título do Campeonato Brasileiro de 1995 contado pelos próprios jogadores. Em live realizada na "Botafogo TV", neste domingo, Sérgio Manoel, Túlio Maravilha, Wagner e Gonçalves se reuniram para lembrar detalhes da conquista de 25 anos atrás.
Entre as lembranças de bastidores, os atletas deixaram claro que aquele elenco superou as dificuldades financeiras, se uniu e, em dezembro, bateu o Santos para levantar o troféu.
Confira o que os jogadores falaram:E MAIS:Montenegro explica planejamento de 95: 'Nenhum. Foi uma bagunça'É campeão! Botafogo empata com Santos e conquista Brasileiro de 95Jornalista conta bastidores e curiosidades do Botafogo de 1995Túlio lembra dois jogos inesquecíveis do Botafogo no Brasileiro de 1995Botafogo paga 35% dos salários do mês de março aos funcionáriosWAGNER- Em 95 quase que não ia jogar, eu tinha passado um momento adverso no ano anterior dentro do Botafogo. Mas com muita dedicação. Em 94 eu precisava me afirmar dentro do Botafogo e existia a possibilidade do clube procurar outra pessoa para a posição. Eu tenho muita gratidão pelo Gottardo e Gonçalves na época, porque eles pediram para o Montenegro acreditar no meu trabalho. Esses dois sempre acreditaram e o Montenegro bancou a palavra deles. E aí aconteceu o que aconteceu.
GONÇALVES- Alguns aspectos foram muito importantes na campanha. A superação que o grupo teve em função o momento difícil que o Botafogo passava, o elenco foi montado sem grana e que a base foi o esforço. Ao longo da competição, nós fomos superando fases de salários atrasados e aumentando nossa performance. Isso fica claro. A gente melhorou nossa autoconfiança e a equipe se entrosando a ponto de chegar vencendo quase todos os adversários no segundo turno.
- Nunca tive dúvidas que seríamos campeões e que não perderíamos em São Paulo. o final do jogo, a torcida do Santos estava comemorando e a do Botafogo não. Aí eu fui lá e pedi para eles gritarem. Minha veia tava quase saindo. Estava transtornado. A equipe se motivou ainda mais. Foi um divisor de águas.
TÚLIO- A comissão técnica, os preparadores físicos, a gente não pode esquecer desses personagens que fizeram tanta coisa nos bastidores. Tudo isso contribuiu para que a gente pudesse superar a maratona de jogos. Todo mundo é merecedor desse título.
SÉRGIO MANOEL- Essa rapaziada treinava para caramba, ninguém fugia de treinamento. Nossos preparadores, Ronaldo, Jorge, Charles, Valteir e a gente tinha uma semana que ela era muito boa de trabalho. Isso dava muita condição dentro de jogo. Eu sabia que qualquer bola que eu achasse o Túlio e o Donizete era gol, eles estavam no auge. Quase todos foram para a Seleção. O vestiário era muito bom. A gente tinha a mentalidade de trabalhar para conquistar. E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados