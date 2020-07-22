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futebol

Jogadores do Aves protestam em campo. A razão: atraso de salários

Lanterna do português e já rebaixado, o Aves viu o elenco se negar a jogar por um minuto  durante a goleada que o time ( com seis da base) levou do Benfica, nesta terça...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 00:05

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 00:05

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
Na goleada do Benfica sobre o rebaixado Aves, por 4 a 0, nesta terça-feira, pelo Campeonato Português, um ato protagonizado pelo lanterna da competição, que jogava em casa, foi um dos momentos marcantes. Ao iniciar o jogo, os atletas do Aves ficaram parados em campo durante um minuto como forma de protesto por causa do atraso de salários.
A atitude contou com a solidariedade dos jogadores Benfica, que ficaram um minuto tocando a bola e aplaudindo os rivais, que entraram em campo com seis jogadores da base no time titular ou não teriam elenco para entrar em campo, pois vários jogadores do time profissional rescindiram seus contratos nos últimos dias.
No fim da partida, cerca de 150 torcedores que apoiavam do lado de fora o Aves e o protesto dos atletas, com seus cânticos, acabaram recebendo como presente as camisas dos jogadores, que de dentro do estádio, das tribunas, jogavam as vestimentas para os fãs.
O atacante benfiquista Pizzi, que fez um dos gols e assumiu a liderança da artilharia da competição com 18 gols, comentou a atitude e voltou a endossar o seu apoio aos atletas do time rival.
- Foi um minuto inicial triste para o futebol português, todas as pessoas devem refletir sobre isto. Os profissionais do Aves não merecem isso. Acho que tem de fazer-se muito mais para rever este tipo de situações, que, acredito, mancham o futebol português.
A Liga Portuguesa de Futebol também soltou uma nota elogiando o comportamento dos atletas que seguem no clube, que mesmo com salários atrasados desde março, foram a campo para enfrentar o Benfica e se comprometeram e voltar aos gramados para o duelo da última rodada, contra o penúltimo colocado Portimonense (30 pontos e ainda com chance de escapar do rebaixamento). O Aves é o lanterna com 17 pontos.

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