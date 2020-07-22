Jogadores do Aves protestam em campo. A razão: atraso de salários

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP

Na goleada do Benfica sobre o rebaixado Aves, por 4 a 0, nesta terça-feira, pelo Campeonato Português, um ato protagonizado pelo lanterna da competição, que jogava em casa, foi um dos momentos marcantes. Ao iniciar o jogo, os atletas do Aves ficaram parados em campo durante um minuto como forma de protesto por causa do atraso de salários.

A atitude contou com a solidariedade dos jogadores Benfica, que ficaram um minuto tocando a bola e aplaudindo os rivais, que entraram em campo com seis jogadores da base no time titular ou não teriam elenco para entrar em campo, pois vários jogadores do time profissional rescindiram seus contratos nos últimos dias.

No fim da partida, cerca de 150 torcedores que apoiavam do lado de fora o Aves e o protesto dos atletas, com seus cânticos, acabaram recebendo como presente as camisas dos jogadores, que de dentro do estádio, das tribunas, jogavam as vestimentas para os fãs.

O atacante benfiquista Pizzi, que fez um dos gols e assumiu a liderança da artilharia da competição com 18 gols, comentou a atitude e voltou a endossar o seu apoio aos atletas do time rival.

- Foi um minuto inicial triste para o futebol português, todas as pessoas devem refletir sobre isto. Os profissionais do Aves não merecem isso. Acho que tem de fazer-se muito mais para rever este tipo de situações, que, acredito, mancham o futebol português.