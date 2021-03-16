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Jogadoras do Fluminense projetam semifinal do Estadual contra o Flamengo: 'Estamos preparadas'

As semifinais serão disputadas em partidas únicas, com mando dos times melhores colocados. Em caso de empate ao final, será realizada a disputa por pênaltis...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 14:56

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 14:56
Crédito: Mailson Santana/FFC
Na tarde desta quarta-feira, o Fluminense encara o Flamengo, na Gávea, às 15h, em partida válida pela semifinal do Campeonato Estadual Feminino Adulto. Após vencer o América pela última rodada da Taça Guanabara, as "Guerreiras do Fluminense" chegaram aos 15 pontos e garantiram a quarta colocação da competição - o que as classificou para a fase mata mata.> Veja a tabela do Campeonato Carioca- A expectativa é muito boa, estamos confiantes e trabalhando muito, pois sabemos que o Flamengo é uma equipe qualificada. Podemos esperar da nossa equipe nessa semifinal muita garra e comprometimento. A vontade de vencer esse clássico não vai faltar, terá muita entrega na partida. A nossa preparação segue firme. Jogamos no sábado, tivemos folga no domingo, mas na segunda-feira retornamos ao trabalho para ajustar alguns pontos - destacou a atacante Leticia Ferreira, artilheira da competição.A meio-campista Kelly também falou sobre o clássico. Ela relembrou a derrota no primeiro confronto contra o Flamengo, mas destacou que as jogadoras estão "muito confiantes e seguras" de que a equipe está bem focada e treinada.
- A torcida do Fluminense pode esperar um time aguerrido, que vai jogar para ganhar, como se fosse o último jogo das nossas vidas. Nós vamos tentar fazer tudo aquilo que não conseguimos fazer no primeiro turno.
- A gente perdeu três clássicos, e dois deles posso dizer que foi uma derrota que doeu bastante, porque fomos melhores na partida. Tenho certeza que essas derrotas que tivemos serviram para que pudéssemos refletir e se auto avaliar para chegarmos muito mais fortes nessa semifinal. Em nome do grupo, falo com convicção que estamos preparadas. Não sabemos o que vai acontecer na partida, mas vamos chegar e jogar de igual para igual, também somos grandes e estamos preparadas para essa decisão.A volante Maria Luiza acredita que o clássico pode ser decidido no detalhe. Ela também afirmou que a equipe está focada e comprometida com a vitória.
- Estamos trabalhando bastante, treinando integral, concentradas em corrigir os erros e acertar alguns pontos para que possa refletir de maneira positiva no jogo e possamos sair com a vitória. Podemos esperar um jogo difícil, resolvido no detalhe, porém estamos com o time muito comprometido, não vai faltar entrega, vontade para buscar a vitória.A zagueira Dani Serrão foi ao encontro de Maria Luiza ao falar que a partida será de detalhes. Assim, ela acredita que a concentração será "de suma importância" durante os 90 minutos.
- A expectativa é enorme. Será um grande jogo, uma partida de detalhes. A concentração será de suma importância, do apito inicial ao apito final. Estamos trabalhando duro, dia após dia, focadas em nosso objetivo.
Nesta etapa são dois jogos. A equipe classificada em primeiro lugar enfrenta a que passou em quarto, enquanto a classificada em segundo vai disputar contra a terceira. São partidas únicas, com mando dos times melhores colocados. Em caso de empate ao final, será realizada a disputa por pênaltis.

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