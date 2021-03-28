Jogadora do elenco de 2020 do Palmeiras é eleita pela IFFHS para Seleção Sub-20 da América do Sul

A IFFHS (Federação Internacional de História e Estatística do Futebol) definiu, nesse último sábado (27), a Equipe Juvenil Feminina da Conmebol 2020. Foram escolhidas as onze melhores jogadoras do ano passado até o sub-20 e Angelina, atleta que atuava no Palmeiras na última temporada, esteve presente entre as eleitas.>> Taison chegou ao Internacional! Confira atacantes que estão sem espaço e podem reforçar o seu time
A meia, que agora completou 21 anos, tem dupla nacionalidade, brasileira e estadunidense. Enquanto vestia a camisa do Palmeiras, ela estava representando a Seleção Sub-20 e era capitã da equipe até então. Após o termino da temporada de sucesso, Angelina recebeu proposta para atuar no OL Reign, time dos Estados Unidos.
Além dela, outras cinco brasileiras também estiveram presentes na equipe: Bruninha (Santos), Camila (Kindermann), Ana Vitória (Benfica), Jaqueline (São Paulo) e Micaelly (São Paulo). Os times das atletas são os atuais e não nos quais elas foram escolhidas.