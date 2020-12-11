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Jogador sem ritmo, improvisação ou sub-20: Barroca tem diferentes opções para a zaga do Botafogo

Sem Benevenuto e Forster, suspensos, e com Sousa na Seleção Sub-20, treinador tem Helerson, Cícero e Wesley como opções para a partida contra o Internacional...
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Publicado em 

11 dez 2020 às 07:00

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 07:00

Crédito: Arte Lance!( (Fotos: Vitor Silva/Botafogo
Eduardo Barroca terá uma dor de cabeça para resolver durante esta sexta-feira. O Botafogo passa por problemas para formar a dupla de zagueiros que jogará o duelo contra o Internacional no Beira-Rio no próximo sábado, às 19h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador tem três desfalques para a posição.
Rafael Forster e Marcelo Benevenuto estão suspensos por, respectivamente, terceiro cartão amarelo e expulsão contra o São Paulo, na última quarta-feira. Sousa, que seria a opção direta para a posição, está com a Seleção Brasileira sub-20 na Granja Comary. Os comandados de André Jardine disputarão um torneio até o dia 18 de dezembro.
Desta forma, Eduardo Barroca tem três opções para a dupla de Kanu, único titular disponível: Helerson, Cícero e Wesley. Por diferentes razões, o treinador que terá que pensar para chegar a uma decisão concreta.
Helerson trabalhou com o próprio Barroca quando ele era treinador das categorias de base do Botafogo. O defensor, inclusive, chegou a atuar em quatro oportunidades com Kanu, possível dupla, no Brasileirão sub-20 de 2017. Pelo profissional do Alvinegro, tem três partidas em 2019, todas no comando de Zé Ricardo.
A questão é que o defensor não entra em campo há um ano. Na ocasião, no dia 13 de dezembro de 2019, Helerson atuou pelo time B do Estoril, onde estava emprestado, contra o Benfica. Na atual temporada, ele chegou a ser afastado do Botafogo por problemas de indisciplina, mas foi reintegrado por Túlio Lustosa e relacionado pela primeira vez justamente contra o São Paulo.Wesley é um dos destaques do time sub-20, que está na final do Campeonato Carioca da categoria, mas nunca atuou na categoria profissional. O defensor chegou a ser relacionado para a partida contra o Grêmio, há praticamente dois meses, mas não entrou no decorrer dos 90 minutos.
O defensor de 19 anos pertence ao Três Passos Atlético Clube, mesma equipe que tinha parte dos direitos federativos de Luís Henrique, vendido ao Olympique de Marselha. Relacioná-lo é uma opção para a partida contra o Internacional.
A terceira opção de Barroca seria uma improvisação: colocar Cícero, volante de origem, como zagueiro. O camisa 28 havia perdido espaço com a comissão técnica de Ramón Díaz, mas voltou a ser envolvido nas partidas com o retorno do treinador brasileiro.
Barroca, inclusive, já atuou com Cícero na primeira linha da defesa. Em 2019, diante do Atlético-MG, na Arena Independência, pela Sul-Americana, o meio-campista foi recuado pelos problemas envolvendo lesões e suspensões que o Botafogo tinha na ocasião.
HELERSON:- 3 jogos pelo Botafogo- Nenhuma partida em 2020 (relacionado uma vez)
WESLEY:- 30 jogos em 2020- Relacionado uma vez para o profissional
CÍCERO:- 13 jogos em 2020- Atuou uma vez como zagueiro pelo Botafogo

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