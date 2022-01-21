Jogador Robinho terá nome incluído na lista vermelha da Interpol

Robinho foi condenado a 9 anos de prisão na Itália por ter estuprado uma mulher Crédito: Ricardo Nogueira/Folhapress

O atacante Robinho, condenado pela Justiça Italiana a nove anos de prisão por abuso sexual em grupo, também terá seu nome incluído na chamada lista vermelha da Interpol. Em entrevista concedida ao 'GE' Stefano Opilio, diretor-geral de relações internacionais e cooperação judiciária do Ministério da Justiça italiano, falou sobre os próximos passos.

Stefano Opilio será o responsável por encaminhar a notificação ao Ministério da Justiça, em Brasília, e também pela comunicação à Interpol para o pedido de prisão de Robinho e seu amigo Falco, também condenado pelo mesmo crime.

"Não se trata de Robinho, um jogador conhecido. Essa é uma atividade cotidiana, que fazemos centenas de vezes por dia. São muitos casos como o dele", afirmou Stefano.

A Procuradoria Geral de Milão, que iniciou as investigações e denunciou o jogador e seu amigo, é responsável por pedir ao Ministério da Justiça italiano a execução da pena. Procedimento que geralmente é feito após a divulgação da sentença da Corte de Cassação, que estará disponível em 29 dias. Segundo Stefano, há situações em que o pedido é imediato.