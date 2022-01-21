Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Complicações

Jogador Robinho terá nome incluído na lista vermelha da Interpol

O atacante terá um pedido de prisão provisória difundido em 195 países para que cumpra sua pena de 9 anos pelo crime de estupro
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jan 2022 às 11:00

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 11:00

Futebol
Robinho foi condenado a 9 anos de prisão na Itália por ter estuprado uma mulher Crédito: Ricardo Nogueira/Folhapress
O atacante Robinho, condenado pela Justiça Italiana a nove anos de prisão por abuso sexual em grupo, também terá seu nome incluído na chamada lista vermelha da Interpol. Em entrevista concedida ao 'GE' Stefano Opilio, diretor-geral de relações internacionais e cooperação judiciária do Ministério da Justiça italiano, falou sobre os próximos passos.

Veja Também

Condenado por estupro, Robinho vê aposentadoria mais próxima no futebol

Condenado por estupro na Itália, Robinho pode ser preso no Brasil?

Robinho é condenado definitivamente por estupro coletivo na Itália

Stefano Opilio será o responsável por encaminhar a notificação ao Ministério da Justiça, em Brasília, e também pela comunicação à Interpol para o pedido de prisão de Robinho e seu amigo Falco, também condenado pelo mesmo crime.
"Não se trata de Robinho, um jogador conhecido. Essa é uma atividade cotidiana, que fazemos centenas de vezes por dia. São muitos casos como o dele", afirmou Stefano.
A Procuradoria Geral de Milão, que iniciou as investigações e denunciou o jogador e seu amigo, é responsável por pedir ao Ministério da Justiça italiano a execução da pena. Procedimento que geralmente é feito após a divulgação da sentença da Corte de Cassação, que estará disponível em 29 dias. Segundo Stefano, há situações em que o pedido é imediato.
Após seus nomes constarem na lista da Interpol, Robinho e Falco poderão ser presos se saírem do Brasil para os demais 194 países que fazem parte do sistema internacional de captura.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados