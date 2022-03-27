Jogador mais longevo do elenco do Flamengo, Willian Arão vai superar mais um ídolo na decisão do Carioca

O Flamengo ainda aguarda a definição do segundo finalista do Campeonato Carioca (Fluminense e Botafogo se enfrentam neste domingo, no Maracanã), mas a certeza é de que serão partidas históricas para o Fla , que busca um inédito Tetra do Carioca. Individualmente, as finais também serão marcantes para Willian Arão, jogador mais longevo do elenco e que baterá marca de mais um ídolo do clube, ultrapassando o número de jogos do ex-goleiro Zé Carlos.Hoje, Willian Arão e Zé Carlos, que defendeu o Flamengo entre 1985 e 1997, dividem o 28º lugar do ranking de atletas com mais atuações com o Manto: 354 jogos para cada. Se entrar em campo na primeira partida da final do Carioca, na próxima quinta, o volante ficará a apenas dois jogos de Pavão, ex-zagueiro, com 357 partidas. Júnior (876), Zico (732) e Adílio (617) são os recordistas. Arão está na sétima temporada pelo Flamengo (F: Marcelo Cortes/CRF)Zé Carlos fez história defendendo o Flamengo nos anos 1980 e 1990, fazendo parte do grupo campeão de dois Cariocas (1986 e 1996), um Brasileiro (1987), uma Copa do Brasil (1990) e a Copa Ouro Sul-Americana (1996). O ex-goleiro faleceu precocemente em 24 de julho de 2009, aos 47 anos, vítima de câncer.
Um de seus feitos vestindo o Manto Sagrado foi no Brasileiro de 1988, logo após retornar das Olimpíadas de Seul com a Seleção Brasileira. Zé Carlos reestreou pelo Flamengo contra o Grêmio, tendo grande atuação, e, após o empate sem gols no tempo regulamentar, o jogo foi para os pênaltis e Zé Carlos defendeu duas cobranças, garantindo a vitória do Flamengo por 4x2.Já Willian Arão, além dos 10 títulos pelo clube, tem somado marcas expressivas com o Manto. É o atleta do atual elenco profissional com mais pelo Flamengo - levando em consideração todas as competições e somente no Estadual - e no Maracanã pelo clube da Gávea. Em jogos de Campeonato Brasileiro, o camisa 5, com 187 partidas, só fica atrás de Zico (249), Júnior (265) e Léo Moura (314).Confira números e mais dados de Willian Arão e Zé Carlos pelo Flamengo!
Willian Arão:- 354 jogos, 32 gols e 26 assistências:- 1º jogo: 3x3 Ceará, dia 21/01/2016, Taça Asa Branca;- 1º gol pelo Flamengo: 1x3 Santa Cruz, dia 24/01/2016, Taça Chico Science (2º jogo pelo Flamengo).
Títulos:- Campeonato Carioca 2017, 2019, 2020, 2021;-Campeonato Brasileiro 2019, 2020;-Copa Libertadores 2019;-Supercopa do Brasil 2020, 2021;-Recopa Sul-americana 2020.Zé Carlos: - 354 jogos e 1 gol marcado:- 1º jogo: 0x2 Maringá, dia 26/05/1985 (amistoso);- Último jogo: 2x1 Fluminense, dia 07/06/1997 (Torneio Quadrangular de Brasília);- Único gol: 6x2 Nacional-AM, dia 27/02/1997, Copa do Brasil (de pênalti);- Falecimento: 24/07/2009, aos 47 anos (vítima de câncer).
Títulos:-Campeonato Carioca 1986, 1996;-Campeonato Brasileiro 1987;-Copa do Brasil 1990;-Copa Ouro Sul-americana 1996.