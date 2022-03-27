Jogador mais longevo do elenco do Flamengo, Willian Arão vai superar mais um ídolo na decisão do Carioca

O Flamengo ainda aguarda a definição do segundo finalista do Campeonato Carioca (Fluminense e Botafogo se enfrentam neste domingo, no Maracanã), mas a certeza é de que serão partidas históricas para o Fla , que busca um inédito Tetra do Carioca. Individualmente, as finais também serão marcantes para Willian Arão, jogador mais longevo do elenco e que baterá marca de mais um ídolo do clube, ultrapassando o número de jogos do ex-goleiro Zé Carlos.Hoje, Willian Arão e Zé Carlos, que defendeu o Flamengo entre 1985 e 1997, dividem o 28º lugar do ranking de atletas com mais atuações com o Manto: 354 jogos para cada. Se entrar em campo na primeira partida da final do Carioca, na próxima quinta, o volante ficará a apenas dois jogos de Pavão, ex-zagueiro, com 357 partidas. Júnior (876), Zico (732) e Adílio (617) são os recordistas. Arão está na sétima temporada pelo Flamengo (F: Marcelo Cortes/CRF)Zé Carlos fez história defendendo o Flamengo nos anos 1980 e 1990, fazendo parte do grupo campeão de dois Cariocas (1986 e 1996), um Brasileiro (1987), uma Copa do Brasil (1990) e a Copa Ouro Sul-Americana (1996). O ex-goleiro faleceu precocemente em 24 de julho de 2009, aos 47 anos, vítima de câncer.