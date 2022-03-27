Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Jogador mais longevo do elenco do Flamengo, Willian Arão vai superar mais um ídolo na decisão do Carioca
futebol

Jogador mais longevo do elenco do Flamengo, Willian Arão vai superar mais um ídolo na decisão do Carioca

Camisa 5 do Flamengo, com 354 atuações vestindo o Manto Sagrado, igualou a marca do goleiro Zé Carlos, que defendeu o clube entre 1985 e 1997 e veio a falecer em 2009...

Publicado em 27 de Março de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 mar 2022 às 06:00
O Flamengo ainda aguarda a definição do segundo finalista do Campeonato Carioca (Fluminense e Botafogo se enfrentam neste domingo, no Maracanã), mas a certeza é de que serão partidas históricas para o Fla , que busca um inédito Tetra do Carioca. Individualmente, as finais também serão marcantes para Willian Arão, jogador mais longevo do elenco e que baterá marca de mais um ídolo do clube, ultrapassando o número de jogos do ex-goleiro Zé Carlos.Hoje, Willian Arão e Zé Carlos, que defendeu o Flamengo entre 1985 e 1997, dividem o 28º lugar do ranking de atletas com mais atuações com o Manto: 354 jogos para cada. Se entrar em campo na primeira partida da final do Carioca, na próxima quinta, o volante ficará a apenas dois jogos de Pavão, ex-zagueiro, com 357 partidas. Júnior (876), Zico (732) e Adílio (617) são os recordistas. Arão está na sétima temporada pelo Flamengo (F: Marcelo Cortes/CRF)Zé Carlos fez história defendendo o Flamengo nos anos 1980 e 1990, fazendo parte do grupo campeão de dois Cariocas (1986 e 1996), um Brasileiro (1987), uma Copa do Brasil (1990) e a Copa Ouro Sul-Americana (1996). O ex-goleiro faleceu precocemente em 24 de julho de 2009, aos 47 anos, vítima de câncer.
Um de seus feitos vestindo o Manto Sagrado foi no Brasileiro de 1988, logo após retornar das Olimpíadas de Seul com a Seleção Brasileira. Zé Carlos reestreou pelo Flamengo contra o Grêmio, tendo grande atuação, e, após o empate sem gols no tempo regulamentar, o jogo foi para os pênaltis e Zé Carlos defendeu duas cobranças, garantindo a vitória do Flamengo por 4x2.Já Willian Arão, além dos 10 títulos pelo clube, tem somado marcas expressivas com o Manto. É o atleta do atual elenco profissional com mais pelo Flamengo - levando em consideração todas as competições e somente no Estadual - e no Maracanã pelo clube da Gávea. Em jogos de Campeonato Brasileiro, o camisa 5, com 187 partidas, só fica atrás de Zico (249), Júnior (265) e Léo Moura (314).Confira números e mais dados de Willian Arão e Zé Carlos pelo Flamengo!
Willian Arão:- 354 jogos, 32 gols e 26 assistências:- 1º jogo: 3x3 Ceará, dia 21/01/2016, Taça Asa Branca;- 1º gol pelo Flamengo: 1x3 Santa Cruz, dia 24/01/2016, Taça Chico Science (2º jogo pelo Flamengo).
Títulos:- Campeonato Carioca 2017, 2019, 2020, 2021;-Campeonato Brasileiro 2019, 2020;-Copa Libertadores 2019;-Supercopa do Brasil 2020, 2021;-Recopa Sul-americana 2020.Zé Carlos: - 354 jogos e 1 gol marcado:- 1º jogo: 0x2 Maringá, dia 26/05/1985 (amistoso);- Último jogo: 2x1 Fluminense, dia 07/06/1997 (Torneio Quadrangular de Brasília);- Único gol: 6x2 Nacional-AM, dia 27/02/1997, Copa do Brasil (de pênalti);- Falecimento: 24/07/2009, aos 47 anos (vítima de câncer).
Títulos:-Campeonato Carioca 1986, 1996;-Campeonato Brasileiro 1987;-Copa do Brasil 1990;-Copa Ouro Sul-americana 1996.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados