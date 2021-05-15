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Jogador do Leicester joga flâmula do Chelsea no chão após título da Copa da Inglaterra

Defensor Daniel Amartey, que foi reserva na partida, debochou do time de Londres e atirou a flâmula dos Blues no chão em comemoração no vestiário. Cena foi filmada e viralizou...
LanceNet

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Publicado em 

15 mai 2021 às 18:43

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 18:43

Crédito: Reprodução / Twitter
Após a conquista da Copa da Inglaterra neste sábado, os jogadores do Leicester comemoram o título com muita festa no vestiário de Wembley. Alguns atletas, porém passaram dos limites no festejo. Em vídeo que circula na internet, o defensor Daniel Amartey apareceu jogando a flâmula do Chelsea no chão.
Nas redes sociais, torcedores do Chelsea reprovaram a atitude e disseram que isso deverá servir de combustível para o próximo jogo dos Blues, que será justamente contra o Leicester. As equipes se enfrentam na terça-feira, no Stamdord Bridge, pelo Campeonato Inglês.

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