Jogador do Flamengo após invasão russa na Ucrânia: 'O mundo pede paz'

O meia João Gomes, do Flamengo, publicou uma mensagem pedindo "paz no mundo" nesta quinta-feira, após o início da invasão da Rússia na Ucrânia, que aumenta a tensão na Europa com a possibilidade de uma guerra. O temor também atinge os jogadores brasileiros que estão no país, e, agora, pedem ajuda do Governo Federal para que consigam deixar o local com segurança.- O mundo pede paz! - publicou João Gomes, seguido por bandeiras brancas. Nesta quinta-feira, a Rússia iniciou ataques militares no leste da Ucrânia, mas há relatos de que bombas também foram ouvidas em Kiev, na capital do país. Países do ocidente prometem impor sanções contra a nação de Vladimir Putin, mas há pouco esclarecimento sobre o que pode acontecer nas próximas horas.