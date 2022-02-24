Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jogador do Flamengo após invasão russa na Ucrânia: 'O mundo pede paz'

O meia João Gomes, formado no NInho do Urubu, fez post pedindo "paz no mundo"...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 10:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 10:35
O meia João Gomes, do Flamengo, publicou uma mensagem pedindo "paz no mundo" nesta quinta-feira, após o início da invasão da Rússia na Ucrânia, que aumenta a tensão na Europa com a possibilidade de uma guerra. O temor também atinge os jogadores brasileiros que estão no país, e, agora, pedem ajuda do Governo Federal para que consigam deixar o local com segurança.- O mundo pede paz! - publicou João Gomes, seguido por bandeiras brancas. Nesta quinta-feira, a Rússia iniciou ataques militares no leste da Ucrânia, mas há relatos de que bombas também foram ouvidas em Kiev, na capital do país. Países do ocidente prometem impor sanções contra a nação de Vladimir Putin, mas há pouco esclarecimento sobre o que pode acontecer nas próximas horas.
ENTENDA O CASO
Desde 2014, a região de Donetsk se declarou independente da Ucrânia e por conta dos conflitos geopolíticos, o Shakhtar teve que deixar a cidade de origem e atuar em Kiev. O mesmo acontece com a região de Luhansk. Na última segunda-feira, Vladimir Putin, presidente da Rússia, reconheceu a independência das duas províncias.
Nesta quinta-feira, a Rússia decidiu invadir militarmente a Ucrânia com o argumento de que está atuando em defesa das reivindicações territoriais. No entanto, há pouco esclarecimento se a nação de Putin busca apenas garantir a soberania de Donetsk e Luhansk ou se planeja se expandir territorialmente.
Crédito: JoãoGomeséumdosdestaquesdoFlamengonesteiníciodetemporada(Foto:MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados