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futebol

Jogador da Atalanta diz que se sentiu diminuído por Cristiano Ronaldo

Robin Gosens lançou uma autobiografia e revela que tentou trocar a camisa com o atacante da Juventus, mas que português recusou...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 12:05

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2021 às 12:05
Crédito: AFP
Robin Gosens, lateral esquerdo da Atalanta, revelou em sua autobiografia que se sentiu diminuído por Cristiano Ronaldo. Após uma vitória contra a Juventus, o alemão tentou trocar sua camisa com o ídolo português, mas o craque recusou a proposta.- Depois do jogo contra a Juventus, tentei realizar meu sonho de ter uma camisa do Ronaldo. Após o apito final, fui até ele. Nem fui festejar com a torcida, mas ele não aceitou. Perguntei: "Cristiano, posso ficar com a sua camisa?". Ele nem olhou e disse que não. Eu fiquei vermelho e envergonhado. Fui embora e me senti pequeno.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Gosens não disse em que ano teve a proposta recusada, mas o jogador terá mais duas oportunidade para conseguir a camisa de Cristiano Ronaldo nesta temporada. A Atalanta enfrenta a Juventus pelo Campeonato Italiano e também pela final da Copa da Itália.

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