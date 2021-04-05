Jogador da Atalanta diz que se sentiu diminuído por Cristiano Ronaldo

Robin Gosens, lateral esquerdo da Atalanta, revelou em sua autobiografia que se sentiu diminuído por Cristiano Ronaldo. Após uma vitória contra a Juventus, o alemão tentou trocar sua camisa com o ídolo português, mas o craque recusou a proposta.- Depois do jogo contra a Juventus, tentei realizar meu sonho de ter uma camisa do Ronaldo. Após o apito final, fui até ele. Nem fui festejar com a torcida, mas ele não aceitou. Perguntei: "Cristiano, posso ficar com a sua camisa?". Ele nem olhou e disse que não. Eu fiquei vermelho e envergonhado. Fui embora e me senti pequeno.