Joga em todas? Michel Araújo explica lado ‘coringa’ no Fluminense e diz qual posição prefere

A versatilidade é uma das características mais valorizadas pelos treinadores no futebol moderno. No Fluminense, diversos atletas variam de posições no ataque, mas Michel Araújo foi quem mais apareceu em setores diferentes, incluindo como meia de criação. Em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho, o jogador falou sobre a possibilidade de ser um "coringa" e disse em qual lugar prefere estar.

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– Joguei em muitas posições, sim. Joguei de centroavante na Sul-Americana; de meia também; na beirada pela esquerda e pela direita; no tripé no meio... Foram muitas posições, mas sempre dando o melhor para o time. Uma posição que sempre falo (onde se sente mais confortável) é jogando de meia ou ponta aberto pela direita. É onde me sinto muito cômodo - afirmou.