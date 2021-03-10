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futebol

Joga em todas? Michel Araújo explica lado ‘coringa’ no Fluminense e diz qual posição prefere

Meia-atacante apareceu em diversas posições do ataque e como meia de criação ao longo da última temporada do Tricolor...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 19:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 19:10
A versatilidade é uma das características mais valorizadas pelos treinadores no futebol moderno. No Fluminense, diversos atletas variam de posições no ataque, mas Michel Araújo foi quem mais apareceu em setores diferentes, incluindo como meia de criação. Em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho, o jogador falou sobre a possibilidade de ser um "coringa" e disse em qual lugar prefere estar.
> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos
– Joguei em muitas posições, sim. Joguei de centroavante na Sul-Americana; de meia também; na beirada pela esquerda e pela direita; no tripé no meio... Foram muitas posições, mas sempre dando o melhor para o time. Uma posição que sempre falo (onde se sente mais confortável) é jogando de meia ou ponta aberto pela direita. É onde me sinto muito cômodo - afirmou.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCA

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