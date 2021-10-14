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Joelma celebra primeiro gol com a camisa do Fluminense no Carioca Feminino: 'Fazer muitos mais'

Meia-atacante foi contratada para reforçar elenco na competição; Joelma marcou um dos quatro gols do Fluminense na partida contra o Barcelona-RJ...
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Publicado em 

14 out 2021 às 16:07

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 16:07

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Na última quarta-feira, o Fluminense goleou o Barcelona por 4 a 0, no CT Vale das Laranjeiras, em jogo válido pela terceira rodada do Carioca Feminino. Desde setembro no clube, Joelma falou da importância marcar um dos gols da partida, o seu primeiro vestindo a camisa tricolor.- Muita alegria em poder ajudar a minha equipe. Eu estava ansiosa para marcar esse primeiro gol vestindo a camisa do Flu e de fazer muitos mais. Até fiz outro, mas fiquei chateada porque foi anulado. Vou buscar fazer mais pelo Fluminense. Agora é trabalhar e, se Deus quiser, ele saíra na próxima rodada, mas sem ansiedade. Mais importante do que eu fazer os gols, é mantermos a constância e continuar conquistando os três pontos - disse a jogadora.
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A meia-atacante também contou como se prepara para os confrontos do campeonato, e destaca que a equipe está confiante para encarar o próximo adversário.
- No dia a dia de trabalho eu procuro me concentrar e focar. Eu me esforço bastante para acertar o máximo possível e para que no momento em que surgir a oportunidade eu possa agarrar. Estamos preparadas para esse confronto. Temos que manter o foco para sairmos com a vitória - complementou Joelma.
Em três jogos, as Guerreiras do Fluzão acumulam três vitórias em casa, com 100% de aproveitamento e em 4° lugar na tabela. Neste domingo, o Fluminense enfrenta a Cabofriense, às 15h, também no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém.

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