Joel Carli se torna o estrangeiro com mais jogos na história do Botafogo

Histórico. Joel Carli se tornou, de forma isolada, o atleta estrangeiro com mais jogos na história do Botafogo. Ao entrar em campo contra o Ceilândia, nesta quinta-feira, o zagueiro ultrapassou Rodolfo Fischer e agora soma 181 aparições com a camisa alvinegra.Antes, o zagueiro dividia o posto com 'El Lobo', histórico atacante que defendeu o Glorioso nos anos 70, com 180 jogos pelo Glorioso. Agora, o 'Capitán' ocupa o pódio sozinho.Carli chegou ao Botafogo no começo de 2016 vindo do Quilmes-ARG. Sem alarde, o zagueiro chegou ao clube com pouco holofote, mas logo ganhou espaço e foi importante para o clube, ganhando moral dentro e fora de campo.
O ponto alto da passagem foi o gol contra o Vasco aos 49 minutos do segundo tempo na final do Campeonato Carioca de 2017. Na ocasião, a bola na rede levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, Gatito Fernández brilhou e o Botafogo conquistou o título.
O zagueiro foi demitido do Alvinegro no meio de 2020 por corte de gastos, mas retornou no ano seguinte. Apesar de não ter jogado muito no começo, Carli foi importante durante a campanha da Série B do Brasileirão e o retorno à elite do futebol nacional.