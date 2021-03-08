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futebol

Joel Carli rescinde com o Aldosivi e sacramenta retorno ao Botafogo

Menos de um ano depois de ter o contrato rescindido, zagueiro volta ao Alvinegro com acordo para quitação de dívida por salários atrasados e importância por experiência...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 15:03

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 15:03
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Um velho conhecido está voltando ao Botafogo. Nesta segunda-feira, Joel Carli conseguiu rescindir o contrato com o Aldosivi-ARG e formalizou o retorno ao clube de General Severiano. O zagueiro é esperado no Rio de Janeiro ainda nessa semana para a assinatura de um contrato válido por duas temporadas.
O zagueiro volta ao Alvinegro menos de um ano depois de ter o contrato rescindido pela antiga gestão. Na época, Carli fora desligado do elenco porque tinha um salário muito alto. O argentino buscou o clube para fazer um acordo financeiro porque não queria deixar o Glorioso, mas não obteve resposta.
Desta forma, o defensor entrou na Justiça cobrando salários atrasados e uma renovação automática que estava prevista no último contrato e não foi cumprida. Ao todo, as dívidas chegavam em torno de R$ 10 milhões. Houve uma negociação entre o Botafogo e o estafe do zagueiro e este valor foi diminuído e será pago - junto com o novo salário do jogador - em parcelas durante esses dois anos.
Não apenas pelo lado financeiro, mas o retorno de Joel Carli é visto como uma importante injeção de ânimo para o vestiário do Botafogo, que sentiu a falta de um líder na reta final da última temporada, quando foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.
Joel Carli deve realizar exames médicos ainda na Argentina e chegar no Brasil para resolver apenas as últimas questões burocráticas e assinar o contrato. Ele será, portanto, mais um reforço para Marcelo Chamusca na temporada 2021.

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