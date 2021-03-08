Joel Carli rescinde com o Aldosivi e sacramenta retorno ao Botafogo

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Um velho conhecido está voltando ao Botafogo. Nesta segunda-feira, Joel Carli conseguiu rescindir o contrato com o Aldosivi-ARG e formalizou o retorno ao clube de General Severiano. O zagueiro é esperado no Rio de Janeiro ainda nessa semana para a assinatura de um contrato válido por duas temporadas.

O zagueiro volta ao Alvinegro menos de um ano depois de ter o contrato rescindido pela antiga gestão. Na época, Carli fora desligado do elenco porque tinha um salário muito alto. O argentino buscou o clube para fazer um acordo financeiro porque não queria deixar o Glorioso, mas não obteve resposta.

Desta forma, o defensor entrou na Justiça cobrando salários atrasados e uma renovação automática que estava prevista no último contrato e não foi cumprida. Ao todo, as dívidas chegavam em torno de R$ 10 milhões. Houve uma negociação entre o Botafogo e o estafe do zagueiro e este valor foi diminuído e será pago - junto com o novo salário do jogador - em parcelas durante esses dois anos.

Não apenas pelo lado financeiro, mas o retorno de Joel Carli é visto como uma importante injeção de ânimo para o vestiário do Botafogo, que sentiu a falta de um líder na reta final da última temporada, quando foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.