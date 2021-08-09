  Joel Carli recebe braçadeira de capitão e reestreia pelo Botafogo em vitória no Brasileirão
Joel Carli recebe braçadeira de capitão e reestreia pelo Botafogo em vitória no Brasileirão

Diante de lesão de Gilvan contra a Ponte Preta, camisa 3 entrou em campo pela primeira vez desde que retornou ao clube, no começo da temporada...

Publicado em 08 de Agosto de 2021 às 23:53

LanceNet

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Cinco meses se passaram, mas Joel Carli finalmente entrou em campo pelo Botafogo. O argentino reestreou pelo Alvinegro neste domingo, na vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão, ao entrar no segundo tempo no duelo disputado no Estádio Nilton Santos.
O camisa 3 foi chamado por Enderson Moreira no decorrer do segundo tempo, quando Gilvan, titular da defesa, sentiu um problema muscular. O 'Capitán' fez jus ao apelido: Kanu entregou a braçadeira ao argentino de forma quase que automática.Carli retornou ao Botafogo na primeira metade de março visando um acordo financeiro por conta da primeira passagem pelo clube. Desde então, contudo, não havia entrado em campo.
A espera acabou neste domingo. Único zagueiro no banco de reservas diante da Macaca, o camisa 3 foi seguro nos minutos que esteve em campo e participou da vitória do Botafogo, a quarta seguida no Campeonato Brasileiro.

