Joel Carli deixa o Botafogo como terceiro estrangeiro que mais vestiu a camisa do Glorioso

Crédito: Wagner Assis/Eleven

Joel Carli está marcado na história do Botafogo. O zagueiro, que não faz mais parte do elenco e negociará uma rescisão amigável com a diretoria nas próximas semanas, chegou ao Alvinegro no começo de 2016 e viveu pontos altos e baixos durante a passagem. O argentino, contudo, sai com uma marca expressiva: o terceiro jogador estrangeiro com mais partidas pelo clube.

O ex-capitão, durante pouco mais de três anos, participou de 153 jogos. Na frente dele na lista de gringos, apenas o argentino Rodolfo Fischer, com 180 aparições, e o brasileiro naturalizado italiano Dino da Costa, com 176 partidas.

Vindo do Quilmes para ajudar o Botafogo na reconstrução do Botafogo após o retorno à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, Joel Carli rapidamente virou titular e, internamente, uma referência. Nos últimos anos, contudo, o argentino sofreu com seguidas lesões.

Apesar disto, a passagem de Carli é marcante. Além da marca envolvendo os jogadores estrangeiros, foi do argentino o gol na decisão do Campeonato Carioca de 2018, contra o Vasco, que levou a final para os pênaltis e, posteriormente, deu o título para o Alvinegro.E MAIS:Alívio: Botafogo acerta salários de março com os jogadoresBotafogo informa que Carli não faz mais parte do elencoMontenegro explica saída de Bochecha do Botafogo: 'Era só custo'Cavalieri, do Botafogo, se pronuncia sobre racismo: 'O sistema é falho'Veja por onde andam os campeões do Brasileiro de 95 com o BotafogoESTRANGEIROS COM MAIS JOGOS PELO BOTAFOGO:1. Rodolfo Fischer (180 partidas)2. Dino da Costa (176 partidas)3. Joel Carli (153 partidas)4. Germán Herrera (142 partidas)5. Gatito Fernández (130 partidas)