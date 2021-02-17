Joe Cole critica Messi e elogia Mbappé: 'Macho alfa do futebol'

Crédito: Mbappé foi alvo de elogios de Joe Cole (AFP

Joe Cole, ex-jogador inglês e atual comentarista da “BT Sports”, disse que Lionel Messi parecia desinteressado no duelo contra o Paris Saint-Germain pelas oitavas de final da Champions League. Após a dura derrota por 4 a 1 em pleno Camp Nou, o veterano afirmou que o placar poderia ter sido ainda pior.- Messi parecia desinteressado. É muito duro para qualquer jogador criticá-lo, porque é um gênio e o melhor que já vi no futebol, mas ele não parecia emocionalmente comprometido com a partida. Messi é um líder, assim como Piqué e Busquets. A coluna vertebral do Barcelona parece frágil e cai em pedaços. Foi 4 a 1, mas poderia ter sido cinco ou seis.

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O ex-jogador também afirmou que Mbappé é o atual melhor jogador do mundo e que a atuação na Catalunha comprovou a tese.

- Mbappé é o melhor jogador do mundo neste momento. A influência que tem no time, a forma como escapa dos adversários, seu jogo associativo, seu trabalho sem bola… É o macho alfa do futebol.