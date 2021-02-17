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Joe Cole critica Messi e elogia Mbappé: 'Macho alfa do futebol'

Ex-jogador inglês disse que o craque argentino não estava emocionalmente comprometido com o duelo, enquanto afirou que o atacante francês é o melhor jogador do mundo...
LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 12:39

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 12:39

Crédito: Mbappé foi alvo de elogios de Joe Cole (AFP
Joe Cole, ex-jogador inglês e atual comentarista da “BT Sports”, disse que Lionel Messi parecia desinteressado no duelo contra o Paris Saint-Germain pelas oitavas de final da Champions League. Após a dura derrota por 4 a 1 em pleno Camp Nou, o veterano afirmou que o placar poderia ter sido ainda pior.- Messi parecia desinteressado. É muito duro para qualquer jogador criticá-lo, porque é um gênio e o melhor que já vi no futebol, mas ele não parecia emocionalmente comprometido com a partida. Messi é um líder, assim como Piqué e Busquets. A coluna vertebral do Barcelona parece frágil e cai em pedaços. Foi 4 a 1, mas poderia ter sido cinco ou seis.
> Veja a tabela da Champions League
O ex-jogador também afirmou que Mbappé é o atual melhor jogador do mundo e que a atuação na Catalunha comprovou a tese.
- Mbappé é o melhor jogador do mundo neste momento. A influência que tem no time, a forma como escapa dos adversários, seu jogo associativo, seu trabalho sem bola… É o macho alfa do futebol.
Paris Saint-Germain e Barcelona se enfrentam pelo segundo duelo da Champions League no próximo dia 10 de março. Até lá, o Barcelona também terá uma decisão contra o Sevilla pela semifinal da Copa do Rei e pode se aproximar ou se distanciar do Atlético de Madrid na briga pelo título do Campeonato Espanhol.

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