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futebol

Jobson pega duro em recuperação para acelerar retorno ao Santos

Volante precisou ser operado após se lesionar na partida contra o Botafogo, em 17 de janeiro, e não esconde sua ansiedade para voltar logo ao time alvinegro...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 10:10

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 10:10
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Há pouco mais de um mês, o volante Jobson precisou fazer uma cirurgia que o deixou fora da reta final da temporada passada. O atleta rompeu o ligamento cruzado na partida com o Botafogo, em 17 de janeiro, e foi operado no dia 6 de fevereiro.O meio-campista tem feito alongamentos, fortalecimento muscular e trabalhado na bicicleta. Tudo para voltar aos gramados ainda em 2021.Jobson ainda tem realizado eletroestimulação, crioterapia e manipulação para complementar as atividades diárias no clube. E não escondeu a ansiedade para voltar logo ao time.
"Estou bem nesse primeiro mês de tratamento e evoluindo bastante. Foi difícil ficar fora de campo na reta final da temporada, eu estava bem, queria ajudar meus companheiros. Infelizmente veio a lesão, mas estou trabalhando todos os dias, fazendo dois períodos, para me recuperar o quanto antes. Ainda está no começo, mas sigo confiante".
O retorno de Jobson aos gramados deve levar pelo menos mais cinco meses. Além do volante, o Santos tem no departamento médico atualmente: Carlos Sánchez, Raniel, Kaio Jorge, Laércio e Madson.

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