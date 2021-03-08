Jobson pega duro em recuperação para acelerar retorno ao Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Há pouco mais de um mês, o volante Jobson precisou fazer uma cirurgia que o deixou fora da reta final da temporada passada. O atleta rompeu o ligamento cruzado na partida com o Botafogo, em 17 de janeiro, e foi operado no dia 6 de fevereiro.O meio-campista tem feito alongamentos, fortalecimento muscular e trabalhado na bicicleta. Tudo para voltar aos gramados ainda em 2021.Jobson ainda tem realizado eletroestimulação, crioterapia e manipulação para complementar as atividades diárias no clube. E não escondeu a ansiedade para voltar logo ao time.

"Estou bem nesse primeiro mês de tratamento e evoluindo bastante. Foi difícil ficar fora de campo na reta final da temporada, eu estava bem, queria ajudar meus companheiros. Infelizmente veio a lesão, mas estou trabalhando todos os dias, fazendo dois períodos, para me recuperar o quanto antes. Ainda está no começo, mas sigo confiante".