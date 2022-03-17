Jobson ganha a primeira chance com Fabián Bustos no Santos

O volante Jobson ganhou sua primeira oportunidade com o técnico Fabián Bustos. O camisa 8 entrou aos 13 minutos do segundo tempo no empate entre Santos e Ferroviária. Nas duas partidas em que entrou em campo neste ano, contra Novorizontino e Salgueiro, o jogador teve menos tempo em campo.Em 31 minutos jogados, teve 71% dos passes certos, 1 passe decisivo, 4 divididas ganhas, 1 lançamento certo, 4 desarmes e 1 interceptação

O técnico Fabián Bustos comentou sobre a partida do jogador. Segundo ele, enquanto os reforços na chegam, cabe ao treinador trabalhar com o elenco em mãos e potencializar o jogador.- A tarefa de um treinador, de uma comissão técnica, é tratar de deixar todos da melhor forma possível. Depois, se chegarem reforços conseguidos pela diretoria, vamos analisar o elenco que temos. Seguir trabalhando o melhor possível para potencializá-los - disse Bustos.

- A equipe foi a frente, criou situações, buscamos, tentamos. Jobson, da mesma forma. Tem que seguir trabalhando, melhorando, competindo com seu companheiro e quem estiver melhor irá jogar - completou o treinador após o empate em 3 a 3.