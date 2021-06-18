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futebol

Jobson evolui, mas ainda ficará mais dois meses fora do Santos

Volante se recupera de uma cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho...

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 18:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jun 2021 às 18:43
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Fora do time do Santos desde janeiro, o volante Jobson voltou a treinar em campo após uma grave lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco lateral do joelho direito. A previsão para o jogador voltar a treinar com bola é em julho e, após isso, em agosto, voltar a treinar com o grupo.
O incidente ocorreu em um treino do Santos, o que fez o jogador perder o final da temporada passada, entre elas a final da Libertadores da América, e o começo da temporada 2021. Para esse tipo de lesão, costuma-se perder entre seis e oito meses.Com a venda do volante Pituca e as contusões de Sandry e Jobson, o Santos foi ao mercado e se reforçou para a posição. O meio-campista Vinicius Zanocelo, que chegou por empréstimo até 31 de maio de 2023, com opção de compra e passe fixado, e Camacho, que veio em definitivo até o final da temporada 2022, chegaram para as posições.

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