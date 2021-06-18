Jobson evolui, mas ainda ficará mais dois meses fora do Santos

Fora do time do Santos desde janeiro, o volante Jobson voltou a treinar em campo após uma grave lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco lateral do joelho direito. A previsão para o jogador voltar a treinar com bola é em julho e, após isso, em agosto, voltar a treinar com o grupo.

O incidente ocorreu em um treino do Santos, o que fez o jogador perder o final da temporada passada, entre elas a final da Libertadores da América, e o começo da temporada 2021. Para esse tipo de lesão, costuma-se perder entre seis e oito meses.Com a venda do volante Pituca e as contusões de Sandry e Jobson, o Santos foi ao mercado e se reforçou para a posição. O meio-campista Vinicius Zanocelo, que chegou por empréstimo até 31 de maio de 2023, com opção de compra e passe fixado, e Camacho, que veio em definitivo até o final da temporada 2022, chegaram para as posições.