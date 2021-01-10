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futebol

Jobson enaltece Santos: "Podemos bater de frente com qualquer time"

Autor do gol da vitória sobre o São Paulo, no Morumbi, meio-campista também destacou a humildade de todos os jogadores do grupo comandado pelo técnico Cuca...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2021 às 20:41

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 20:41

Crédito: Jobson destacou a qualidade de todo o elenco do Santos após vencer o clássico (Ivan Storti/Santos FC
Mesmo poupando praticamente todos os titulares, o Santos conseguiu ir até o Morumbi e vencer o clássico contra o São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro. Na entrevista depois do jogo, o volante Jobson, autor do gol da vitória, fez questão de destacar a força do elenco, muito menosprezado pela crítica."Quem fala que não temos elenco é imprensa e programas de futebol. Aqui não temos muitos consagrados. Alguns jogadores com história como Pará e Sánchez, outros muitos novos que buscam espaço no mundo da bola. Às vezes é melhor ter um elenco onde todo mundo corre junto, se ajuda, do que cheio de estrelas e às vezes não dá liga. Quando nos juntamos, podemos bater de frente com qualquer time".Sobraram elogios até para quem, na visão de Jobson, está fazendo o time santista "dar liga" esse ano. "O trabalho do professor Cuca nos dá confiança há muito tempo. Temos que engrandecer o trabalho dele. Transformou a equipe, e tiro o chapéu para ele. Chegaremos ainda mais fortes na quarta e vamos guerrear de novo contra os caras. Se Deus quiser estaremos nos abraçando no final".
Jobson e o Santos focam suas forças agora na decisão da semifinal da Libertadores contra o Boca Juniors. O jogo será quarta-feira, 19h15, na Vila Belmiro e o Peixe precisa vencer para avançar para a final. O argentinos avançam com vitória ou empate com gols. Outro 0 a 0 leva a disputa para os pênaltis.

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