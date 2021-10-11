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futebol

Jobson chora na volta aos gramados pelo Santos

Sete meses após passar por uma cirurgia de ligamento cruzado anterior no joelho, o volante Jobson voltou aos gramados na vitória do Peixe diante do Grêmio neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2021 às 15:16

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 15:16

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O volante Jobson fez sua reestreia pelo Santos na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Brasileiro após nove meses fora dos gramados. Jobson se emocionou após o gol ser validado pelo VAR e agradeceu o clube e a torcida pelo retorno nas redes sociais.- Sabe aquele dia pra ficar marcado na memória? Foi esse domingo pra mim. Reencontrar a Vila, essa torcida maravilhosa e ainda conquistar essa vitória da maneira que foi não tem preço. Faltam palavras para descrever tudo que senti nesse aglomerado de emoções desse jogo, mas essas fotos resume e expressa a felicidade que estou de poder voltar a fazer o que eu mais amo. O Peixão é gigante! - publicou Jobson via Instagram.O jogador sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco lateral do joelho direito na vitória do Peixe por 2 a 1 contra Botafogo, em 17 de janeiro, na Vila Belmiro, pelo Brasileiro e voltou a ser relacionado apenas na última quinta-feira diante o São Paulo. Ele entrou aos 34 minutos do segundo tempo e mais uma opção no meio de campo para o técnico Fábio Carille.

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