Joaquín Piquerez veste a 22 no Palmeiras e afirma: 'Estrutura muito à frente do futebol uruguaio'

Anunciado no último sábado (31) como novo reforço do Palmeiras, o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez foi oficialmente apresentado na quarta-feira (04) e concedeu entrevista coletiva após o treino na Academia de Futebol. Embora tenha utilizado a camisa 33 no treino de ontem, o reforço recebeu o número 22 das mãos de Edu Dracena.
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O uruguaio de 22 anos se mostrou impressionado com a estrutura do Verdão, projetando que terá melhores condições do que no futebol de seu país.
- É muito grande! Quando cheguei, fiquei assustado vendo tudo. Muitos trabalhando para que não falte nada para o elenco. É fundamental pra ganhar os títulos que vem ganhando. Em comparação com o futebol uruguaio, está muito na frente.
Veja a tabela completa do BrasileirãoPiquerez foi contratado para suceder seu compatriota Matías Viña, que jogará na Roma. Ambos foram convocados pelo Uruguai para a Copa América e são amigos. O reforço do Verdão falou sobre a conversa que teve com o ex-camisa 17 do clube e afirmou ter características mais ofensivas:
- Falei muito com o Mati (Viña) e ele me aconselhou muito. Isso ajuda a saber um pouco mais antes da chegada. Sobre o estilo de jogo, jogamos na mesma posição, mas ele é um pouco mais defensivo que eu. No Uruguai, jogava tanto de ala, quanto de lateral. Nunca tive a possibilidade de jogar de zagueiro. Não é meu forte.
O jogador se mostrou surpreso pelo fato do treinador Abel Ferreira demonstrar conhecimento prévio sobre o seu futebol.
- Quando cheguei, me mostraram tudo e me apresentaram ao Abel. Fiquei surpreso porque ele sabia tudo de mim. Onde treinava, onde jogava. Fiquei surpreso. Não passou nenhum detalhe e por isso o Palmeiras está onde está.
O lateral também se mostrou motivado e animado pelo desafio de jogar no Maior Campeão Nacional e evoluir em sua carreira.
- Tenho 22 anos e é minha primeira saída para o exterior. Estou num clube muito grande. O atual campeão da Libertadores e o Maior Campeão do Brasil! É um salto muito importante na minha carreira e espero estar à altura do clube!
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Piquerez não deve demorar para entrar em campo Palmeiras. Embora ainda não tenha sido regularizado no BID, ele vinha atuando regularmente pelo Peñarol e, portanto, está com ritmo de jogo. O lateral vinha sendo um dos destaques do clube uruguaio na Copa Sul-Americana.