João Vitor Fubá, promessa da base do Botafogo, deixa o clube antes de assinar contrato profissional

O volante de 17 anos João Vitor Fubá vai deixar o Botafogo antes de assinar o primeiro contrato profissional. O jogador, que já integrou a seleção brasileira sub-17, era visto como uma das principais promessas da base alvinegra. A informação é do site ge.Conhece o regulamento do Brasileirão? Veja aqui- O Botafogo apresentou duas propostas de contrato coerentes e adequadas no final do ano passado. Entretanto, o representante e o pai indicaram que o atleta não possuía interesse em permanecer no Clube. É importante ressaltar que o atleta possuía contrato de formação e o Botafogo tomará todas as medidas jurídicas cabíveis referente ao caso - informou o clube ao site.João Vitor tem propostas tanto do futebol brasileiro, quanto do exterior, mas a tendência é que permaneça no Brasil. Ele chegou ao clube pelo futsal, quando tinha 10 anos. Foi apelidado “Fubá” pela semelhança com Gilmar Fubá, jogador do Corinthians da década de 90.