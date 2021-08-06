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João Victor valoriza semana para ajustes e diz que Corinthians vai buscar vitória no clássico

Zagueiro falou com a TV oficial do clube e elogiou o tempo de treinos antes de enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, neste domingo, às 16h, pela 15ª rodada do Brasileirão-2021...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 ago 2021 às 08:00
Após ser derrotado pelo Flamengo no último domingo, o Corinthians iniciou uma semana inteira para treinar, com direito até a um descanso para o grupo. O período foi comemorado pela comissão técnica e pelos jogadores, que enxergam a possibilidade de ajustes no time até o clássico contra o Santos, neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Brasileirão-2021.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021
Em entrevista para a TV oficial do clube, João Victor valorizou a semana "cheia" para que Sylvinho possa trabalhar na correção de erros da equipe. O zagueiro espera que o Timão possa melhorar para o duelo fora de casa com o rival.
- Semana de treino vem sendo muito boa, a gente vem ajustando alguns erros que a gente vem cometendo, certeza que a gente vai melhorar um pouco mais e domingo tem um clássico - afirmou.Com a confiança de quem tem visto um bom trabalho durante a semana, João garante que o Corinthians vai até a Baixada para vencer o Santos e voltar a garantir três pontos para poder subir na tabela do Brasileirão-2021.
- A gente vai lá para Santos para buscar a vitória para a gente subir um pouco mais na tabela e vencer um clássico é sempre importante - concluiu.

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