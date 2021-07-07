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  • João Victor fala da dinâmica que Cantillo dá ao Corinthians: 'Tem ajudado muito'
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João Victor fala da dinâmica que Cantillo dá ao Corinthians: 'Tem ajudado muito'

Zagueiro comentou a colaboração do colombiano atuando como primeiro volante, não somente com a bola, mas também na marcação que reflete diretamente em seu setor...

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 16:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2021 às 16:06
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Um dos principais destaques do atual trabalho de Sylvinho no Corinthians é o setor defensivo, além disso ele parece ter elegido Cantillo como uma das peças essenciais no meio-campo e o colombiano tem dado conta do recado, rendendo elogios dos companheiros por sua colaboração nesta boa fase.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, João Victor foi questionado sobre a montagem do meio-campo do Timão e como isso tem sido refletido na zaga. Para ele, o sistema adotado por Sylvinho tem trazido resultado e Cantillo tem desempenhado bem tanto na saída de bola quanto na marcação, mostrando a importância do volante neste momento da equipe.
- Para a gente está sendo muito bom, os resultados tem mostrado que estamos perdendo pouco. O Cantillo no meio dá uma dinâmica boa para a gente, consegue inverter bola, erra poucos passes, ajuda a gente e é um bom marcador sim, tem ajudado muito a gente no setor defensivo.
João ainda fez questão de enaltecer os jogadores que o Timão tem à disposição para essa função de meio-campo, dando ao técnico Sylvinho a possibilidade de variar o estilo do setor. Para enfrentar a Chapecoense, Roni será baixa por conta da suspensão pelo terceiro amarelo e Gabriel deve ser o substituto.
- Quem entrar, seja Roni, Gabriel, Cantillo, Xavier, alguns tem característica de marcação e posse de bola, vão dar conta do recado e nos ajudar muito.
O Corinthians enfrenta a Chapecoense nesta quinta-feira, às 21h, na Arena Condá, pela 10ª rodada do Brasileirão-2021. O Timão é o 13º na tabela.

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