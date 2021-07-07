Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • João Victor exalta dupla com Gil no Corinthians e destaca Sergio Ramos como ídolo: 'Dispensa comentários'
futebol

João Victor exalta dupla com Gil no Corinthians e destaca Sergio Ramos como ídolo: 'Dispensa comentários'

Com a mescla entre juventude e experiência, Timão tem acertado o seu esquema defensivo nos últimos jogos...

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 14:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2021 às 14:07
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Titular na zaga do Corinthians, João Victor, de 22 anos, tem a possibilidade de compor o sistema com uma das suas referências na posição, o veterano Gil, de 34 anos.
A dupla tem sido consolidada desde a chegada do técnico Sylvinho ao Timão, há pouco mais de um mês. Com os dois atuando juntos, o Time do Povo sofreu apenas seis gols em nove partidas.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos– Essa dupla, entre eu e Gil, está dando muito certo. Ele é um cara muito experiente, me aconselha no posicionamento, concentração na partida, tenho muito que agradecer. Em termos de eu ter agregado a ele, é mais a juventude, me dedicar, correr em uma bola extra, saída de bola. Experiência com juventude estão se encaixando muito bem – disse o defensor em entrevista coletiva virtual concedida nesta quarta-feira (7).
João ainda exalta o companheiro de defesa como uma inspiração, mas revela referência pelo zagueiro espanhol Sérgio Ramos, que recentemente deixou o Real Madrid, após 16 temporadas.
- Tem jogadores que me inspiro, o Gil mesmo eu me inspiro aqui no clube, no Brasil. E a minha maior referência é o Sergio Ramos, multicampeão, cara com currículo que dispensa comentários, um líder em campo, tenho referência sim – destacou o camisa 33.
Com João Victor e Gil muito possivelmente entre os titulares, o Timão encara a Chapecoense, nesta quinta-feira (8), às 21h30, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Queijos capixabas foram premiados no 4º Mundial do Queijo do Brasil
Queijos do ES conquistam 12 medalhas no concurso Mundial do Queijo do Brasil
Tadeu Schmidt na casa do BBB 26
Tadeu quebra protocolo do BBB 26 e revela morte de Oscar Schmidt aos participantes
Rua onde mulher foi agredida no bairro Graúna, em Cariacica
Homem é preso após agredir mulher na frente da filha em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados