João Victor exalta dupla com Gil no Corinthians e destaca Sergio Ramos como ídolo: 'Dispensa comentários'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Titular na zaga do Corinthians, João Victor, de 22 anos, tem a possibilidade de compor o sistema com uma das suas referências na posição, o veterano Gil, de 34 anos.

A dupla tem sido consolidada desde a chegada do técnico Sylvinho ao Timão, há pouco mais de um mês. Com os dois atuando juntos, o Time do Povo sofreu apenas seis gols em nove partidas.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos– Essa dupla, entre eu e Gil, está dando muito certo. Ele é um cara muito experiente, me aconselha no posicionamento, concentração na partida, tenho muito que agradecer. Em termos de eu ter agregado a ele, é mais a juventude, me dedicar, correr em uma bola extra, saída de bola. Experiência com juventude estão se encaixando muito bem – disse o defensor em entrevista coletiva virtual concedida nesta quarta-feira (7).

João ainda exalta o companheiro de defesa como uma inspiração, mas revela referência pelo zagueiro espanhol Sérgio Ramos, que recentemente deixou o Real Madrid, após 16 temporadas.

- Tem jogadores que me inspiro, o Gil mesmo eu me inspiro aqui no clube, no Brasil. E a minha maior referência é o Sergio Ramos, multicampeão, cara com currículo que dispensa comentários, um líder em campo, tenho referência sim – destacou o camisa 33.