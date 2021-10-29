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João Victor desconversa sobre renovação de GP com o Corinthians, mas diz: 'Jogador é quem decide'

Zagueiro afirmou que torce para companheiro renovar com o Timão, mas evitou fazer qualquer suposição sobre o assunto, a não ser para falar que a palavra final é do atleta...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 13:12

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2021 às 13:12
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians promoveu uma entrevista coletiva com João Victor na tarde desta sexta-feira, mas como não poderia deixar de ser, o assunto "Gabriel Pereira" foi abordado durante o papo com a imprensa. Jovem, porém sábio, o zagueiro se esquivou do tema, embora tenha dito que torce pela renovação do companheiro e que a última palavra nas negociações é sempre do jogador.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Mesmo com o assunto em voga no noticiário corintiano, João relatou que as conversas sobre a renovação de GP não são muito presentes no dia a dia do elenco. No entanto, ele espera que as tratativas se resolvam logo e com final feliz para o Timão, já que se trata de um grande talento dentro de grupo.
- Em relação à permanência ou saída do GP, a gente não fala muito sobre isso. Ele vem conversando com os agentes dele, espero que fique, é um grande jogador, vem nos ajudando bastante, mas é uma decisão dele com seus agentes. Espero que em breve essa situação se defina.Um dos entraves da negociação com os representantes de Gabriel Pereira diz respeito aos valores pedidos, que assustaram a diretoria do Corinthians e que, se topados, poderiam causar um descontentamento dentro do elenco. Perguntado sobre isso, João Victor rechaçou esse tipo de insatisfação.
- Em relação a salário, a gente não se preocupa, estou ganhando muito bem (risos), e ele vai ganhar muito bem. Vai ganhar o que merece se permanecer no Corinthians. Se será mais ou menos do que eu, a diretoria que vai definir. Mas estou muito feliz com meu salário no Corinthians - garantiu.
Apesar de ter tentado se esquivar das perguntas sobre a renovação de GP, João Victor acabou sendo bastante esclarecedor quando foi questionado sobre a relação do empresário com o jogador nesses momentos de negociação. O zagueiro admitiu que é o atleta que dá a palavra final no acerto entre as partes.
- O empresário está ali para ser nosso parceiro, para nos ajudar, mas a palavra final é do jogador. Se realmente quer ficar, é o jogador quem decide - concluiu.
João Victor, que estava suspenso pelo terceiro amarelo, retorna ao time titular do Corinthians na próxima segunda-feira, às 21h30, contra a Chapecoense, na Neo Química Arena, que poderá ter 100% de sua capacidade pela primeira vez desde o início da pandemia. A partida é válida pela 29ª rodada do Brasileirão-2021. Atualmente o Timão ocupa a sétima posição com 41 pontos.

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