João Ricardo elogia o trabalho de Umberto Louzer

Crédito: Marcio Cunha/Chapecoense

Se o começo de temporada foi nebuloso para a Chapecoense, hoje em dia a história é bem diferente. Desde a chagada de Umberto Louzer, o Verdão do Oeste subiu de produção, chegou a decisão do estadual e iniciou a Série B muito bem.No último domingo, diante do Sampaio Corrêa, a Chape confirmou o bom momento e conseguiu um ótimo resultado na vitória por 1 a 1.

A moral do treinador está tão alta, que o goleiro João Ricardo fez questão de exaltá-lo e projetar a evolução do time.

'O Umberto está de parabéns pelo trabalho que vai fazendo. A equipe entendeu e está acreditando na metodologia dele. (...) Parabenizar o elenco e o grupo. A gente ainda não mostrou tudo o que sabe. A gente está se fortalecendo!'