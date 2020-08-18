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João Ricardo elogia o trabalho de Umberto Louzer

Desde a chegada do treinador, o Verdão do Oeste cresceu de produção e começa a sonhar com dias melhores...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 21:05

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 21:05

Crédito: Marcio Cunha/Chapecoense
Se o começo de temporada foi nebuloso para a Chapecoense, hoje em dia a história é bem diferente. Desde a chagada de Umberto Louzer, o Verdão do Oeste subiu de produção, chegou a decisão do estadual e iniciou a Série B muito bem.No último domingo, diante do Sampaio Corrêa, a Chape confirmou o bom momento e conseguiu um ótimo resultado na vitória por 1 a 1.
A moral do treinador está tão alta, que o goleiro João Ricardo fez questão de exaltá-lo e projetar a evolução do time.
'O Umberto está de parabéns pelo trabalho que vai fazendo. A equipe entendeu e está acreditando na metodologia dele. (...) Parabenizar o elenco e o grupo. A gente ainda não mostrou tudo o que sabe. A gente está se fortalecendo!'
A Chape volta a campo na próxima quinta-feira, quando encara o Cruzeiro, no Mineirão.

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