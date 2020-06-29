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futebol

João Pedro comenta estreia pelo Watford na Premier League: 'Realizei um sonho de criança'

Atacante ex-Fluminense entrou no segundo tempo do jogo contra o Southampton, que acabou vencendo por 3 a 1
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Publicado em 29 de Junho de 2020 às 18:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2020 às 18:57
Crédito: Divulgação / Watford
O atacante João Pedro, ex-Fluminense, fez a sua tão esperada estreia na Premier League, na tarde deste domingo, na derrota de 3 a 1 do Watford, em casa, para o Southampton. Ele já tinha atuado uma vez pelo time profissional na Copa da Inglaterra, em partida contra o Tranmere Rovers. Ele se tornou o 80º brasileiro a jogar uma partida na Premier League.E MAIS:Com dois de Ings, Southampton vence o Watford fora de casaJoão Pedro entrou aos 29 minutos do segundo tempo, um pouco antes de sair o gol da sua equipe. Ele teve boa participação no tempo que ficou em campo e lamentou a derrota em casa, por 3 a 1.
- Fico feliz de ter feito minha estreia na Premier League, realizei um sonho de criança, mas triste com a situação atual do time na tabela de classificação. Ainda faltam seis jogos e vamos buscar os pontos para livrar o Watford do rebaixamento. Espero poder ajudar da melhor forma possível dentro de campo e sigo à disposição da comissão técnica - disse João Pedro. Ver essa foto no Instagram Infelizmente não foi o resultado que buscávamos , mas graças a Deus realizei mais um sonho. Quero agradecer a todos os envolvidos ??⚽️? Uma publicação compartilhada por João Pedro (@joaaopedro.oficial) em 28 de Jun, 2020 às 3:01 PDT Com a derrota, o Watford permaneceu com 28 pontos ganhos e na 16ª posição na tabela de classificação. - um ponto acima da zona de rebaixamento. E MAIS:

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