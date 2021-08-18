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futebol

João Paulo vê presença de torcida diante o Libertad como "motivação a mais"

Libertad conseguiu a liberação para 2 mil torcedores acompanharem o jogo desta quinta...

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 12:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 ago 2021 às 12:22
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos enfrenta o Libertad nesta quinta-feira, às 21h30min, no Paraguai pelo confronto de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Com a autorização dos órgãos de saúde do país, a presença do público foi liberada para até 2 mil torcedores que receberam a segunda dose da vacina.Depois de defender um pênalti no empate em 1 a 1 contra o Fortaleza no último domingo pelo Brasileiro, o goleiro João Paulo tem se firmado na equipe titular do Santos e está confirmado para o jogo desta quarta-feira. Ele avaliou a presença da torcida para a decisão e ainda ressaltou a importância de manter o estilo de jogo contra o Libertad para garantir a classificação.
- Não vejo a presença dos torcedores deles como um obstáculo. Acredito que, para nós, pode ser até uma motivação a mais voltar a jogar com a presença dos torcedores, mesmo que seja contra. Temos um elenco jovem, e jogos como esse de quinta são importantes demais para eles ganharem mais experiência. Vai ser um grande jogo e vamos em busca de colocar o Santos no lugar mais alto - afirmou o goleiro.- Tudo fruto do trabalho, né!? Sempre me dediquei bastante no dia a dia e hoje estou conseguindo colher os frutos desse trabalho. Temos gente tem que fazer o que estamos fazendo nos treinamentos. Confiança para sair jogando quando tivermos com a possa da bola, estar sempre atento na marcação, pressionar a saída do adversário. Agora é trabalhar forte nesse último treino de quarta, pois assim eu tenho certeza que vamos fazer um grande jogo e buscar essa classificação - concluiu João Paulo.
A equipe de Fernando Diniz venceu o duelo de ida por 2 a 1 na Vila Belmiro e se classifica com qualquer empate para as semifinais da competição.

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