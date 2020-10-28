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futebol

João Paulo valoriza empate entre Santos e Ceará: 'Resultado foi justo'

Arqueiro santista vê confronto de volta, na próxima quarta-feira (04), com otimismo: 'Temos tudo para ganhar lá'...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 20:23

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 20:23
Crédito: Ivan Stortti/Santos FC
O goleiro João Paulo valorizou o empate em 0 a 0 do Santos contra o Ceará, pelo confronto de ida das oitavas de final do Copa do Brasil. Para o arqueiro santista, o time foi bem até a expulsão do zagueiro Lucas Veríssimo e conseguiu segurar o resultado enquanto esteve com um atleta a menos.
- Sabíamos que seria difícil. Copa do Brasil é 180 minutos. Primeiro tempo foi muito bom até a expulsão. Criamos bem. Depois da expulsão sabíamos que teríamos que segurar resultado. Resultado foi justo, até criamos no segundo tempo. Infelizmente não aproveitamos. Eles também tiveram chances e não aproveitaram, mesmo com mais de 45 minutos com um a mais. Temos tudo para ganhar lá, como ganhamos no Campeonato Brasileiro – afirmou à Santos TV.
Antes do confronto de volta, que acontece na próxima quarta-feira (04), às 19h, no estádio do Castelão, o Alvinegro Praiano enfrenta o Bahia, neste domingo (01º), às 18h15, na Vila Belmiro, pela 19ª rodada do Brasileirão.
– Agora é virar a chave. Focar no Brasileirão. Jogo difícil, Brasileirão tem que somar pontos sempre. Não somamos no Rio e vamos buscar os três aqui em casa – disse o goleiro.
João Paulo assumiu a titularidade do Peixe na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, após Vladimir sofrer uma lesão no dedo mínimo do pé direito, e desde então ganhou de vez a posição.

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