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futebol

João Paulo vai trocar a Ponte Preta pelo Fortaleza

Destaque da Macaca, o meio-campo foi observado pelo Leão e agora vai defender o time da elite nacional...

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 17:05

LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 17:05
Crédito: Divulgação/Ponte Preta
O Fortaleza tem o seu primeiro reforço da Era Marcelo Chamusca. Trata-se do meio-campo João Paulo, que estava em alta na Ponte Preta e agora vai defender as cores do Tricolor. O contrato vai até 2021.A negociação entre os clubes foi rápida. Após receber a oferta do Leão, João Paulo levou o interesse aos dirigentes da Macaca, que não puderam competir.
'Hoje pela manhã veio essa proposta do Fortaleza. Lamentamos muito a saída do João neste momento, mas não temos como cobrir a proposta do Fortaleza, chegamos no limite da nossa responsabilidade, temos um compromisso com todo o grupo', disse o Executivo de Futebol da Ponte Preta, Gustavo Bueno ao jornal O POVO.
Na Ponte Preta, o meio-campista disputou 38 partidas e marcou dez gols. Aos 30 anos ele já teve um bom destaque na Série A com a camisa do Avaí, na temporada 2019.

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