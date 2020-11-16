João Paulo vai trocar a Ponte Preta pelo Fortaleza

Crédito: Divulgação/Ponte Preta

O Fortaleza tem o seu primeiro reforço da Era Marcelo Chamusca. Trata-se do meio-campo João Paulo, que estava em alta na Ponte Preta e agora vai defender as cores do Tricolor. O contrato vai até 2021.A negociação entre os clubes foi rápida. Após receber a oferta do Leão, João Paulo levou o interesse aos dirigentes da Macaca, que não puderam competir.

'Hoje pela manhã veio essa proposta do Fortaleza. Lamentamos muito a saída do João neste momento, mas não temos como cobrir a proposta do Fortaleza, chegamos no limite da nossa responsabilidade, temos um compromisso com todo o grupo', disse o Executivo de Futebol da Ponte Preta, Gustavo Bueno ao jornal O POVO.