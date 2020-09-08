João Paulo tem contrato renovado com o Santos até 2025

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O Santos acertou nesta terça-feira (08) a renovação do contrato do goleiro João Paulo. O atleta que conquistou a titularidade no clube no qual fazia parte do elenco profissional desde 2015, teve o seu vínculo estendido até setembro de 2025.

João iniciou a temporada como terceiro goleiro, mas conquistou a vaga na meta santista após o então titular, Éverson, entrar na justiça contra o Peixe, cobrando pendências financeiras, e o reserva, Vladimir, sofrer uma lesão no pé direito. O garoto de 25 anos entrou no decorrer da vitória santista, por 3 a 1, contra o Athletico-PR, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Brasileirão, e não saiu mais. O vínculo do camisa 34 com o Alvinegro tinha duração até setembro de 2021 e o jogador poderia assinar pré-contrato com qualquer outro clube a partir de março do próximo do ano. Ao canal do jornalista Alexandre Preatzel, no YouTube, o empresário do goleiro chegou a afirmar que foi procurado por equipes cariocas que gostariam de contar com o profissional.

– Tudo isso é fruto do trabalho. Antes de aparecer a oportunidade de jogar e já estava conversando com a diretoria para os acertarmos sobre a renovação, e foi tudo no tempo certo. Não teria hora melhor para isso acontecer, sem dúvida alguma – disse o goleiro ao site oficial do Santos FC.