João Paulo Sampaio é cotado para o cargo de diretor de futebol do Palmeiras, em 2022

Crédito: Divulgação/SE Palmeiras

Um dos principais nomes responsáveis pela restruturação das categorias de base do Palmeiras é o de João Paulo Sampaio. O trabalho do coordenador é bem visto internamente e, com isso, o profissional é um dos nomes cotados para assumir a função de diretor de futebol, que pode vir a ficar vaga caso o contrato de Anderson Barros, que se encerra no final deste ano, não seja renovado.Tendo uma passagem de peso pela base do clube, Sampaio tem seu imponente trabalho como trunfo para assumir a função. Foi assim que o seu nome chamou a atenção de Leila Pereira, que é favorita na próxima eleição presidencial do clube e ainda não decidiu, se eleita, se manterá o atual diretor ou se buscará novas opções. Certo é que Sampaio é uma possibilidade.

O coordenador tem um perfil diferente do atual diretor de futebol, de personalidade mais contida e atividades de mercado mais cautelosas. Sampaio, que foi contratado ainda na gestão Alexandre Mattos, se parece com o ex-diretor do Verdão, com sua capacidade de captar bons nomes no mercado e de manter sempre uma postura mais agressiva nas contratações.A mudança de ambiente, no entanto, pode ser um desafio para Sampaio, que possui importantes contatos nas categorias de base, onde é um verdadeiro símbolo. Trabalhar com o universo do futebol profissional terá esse tipo de tarefa para ele, que precisará remar algum tempo para sustentar o mesmo status que possui no futebol de formação e jovens.

No caso de uma eventual promoção do coordenador, o Verdão terá de buscar um nome para trabalhar com as Crias da Academia. O nome de Gustavo Grossi, do Internacional, é comentado no interior do clube. Procurado pela reportagem, João Paulo Sampaio não quis comentar o caso.