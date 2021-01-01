Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

João Paulo 'retorna' ao Botafogo, mas volante deve seguir em clube da MLS

Empréstimo ao Seattle Sounders encerra no papel e volante aparece no BID da CBF como atleta alvinegro. Clube norte-americano tem até dia 15 para exercer direito de compra...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jan 2021 às 16:09

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 16:09

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O volante João Paulo, no papel, voltou a ser jogador do Botafogo nesta sexta-feira. Com o empréstimo ao Seattle Sounders (EUA) tendo se encerrado no dia 31 de dezembro, o jogador de 29 anos apareceu novamente no BID da CBF como atleta do Alvinegro. Entretanto, a probabilidade é que ele permaneça no futebol norte-americano.
Em meados de dezembro, o Seattle Sounders acenou que que acertará com o Botafogo a opção de extensão de vínculo com João Paulo por mais duas temporadas. O clube dos Estados Unidos terá de depositar mais US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 6 milhões) nos cofres do Glorioso, conforme acordo estabelecido entre as partes ainda em janeiro.
O Seattle Sounders deve informar até o dia 15 de janeiro se exercerá a compra em definitivo de João Paulo. Até lá, o volante segue, no papel, como atleta alvinegro.
A pandemia de Covid-19 atrasou o encerramento da MLS e, por consequência, o planejamento das equipes. João Paulo jogou 25 das 29 partidas do Seattle, boa parte delas como titular, marcando quatro gols.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados