João Paulo 'retorna' ao Botafogo, mas volante deve seguir em clube da MLS

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O volante João Paulo, no papel, voltou a ser jogador do Botafogo nesta sexta-feira. Com o empréstimo ao Seattle Sounders (EUA) tendo se encerrado no dia 31 de dezembro, o jogador de 29 anos apareceu novamente no BID da CBF como atleta do Alvinegro. Entretanto, a probabilidade é que ele permaneça no futebol norte-americano.

Em meados de dezembro, o Seattle Sounders acenou que que acertará com o Botafogo a opção de extensão de vínculo com João Paulo por mais duas temporadas. O clube dos Estados Unidos terá de depositar mais US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 6 milhões) nos cofres do Glorioso, conforme acordo estabelecido entre as partes ainda em janeiro.

O Seattle Sounders deve informar até o dia 15 de janeiro se exercerá a compra em definitivo de João Paulo. Até lá, o volante segue, no papel, como atleta alvinegro.