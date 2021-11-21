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João Paulo reconhece má atuação do Santos: 'Não adianta ficar dando desculpas'

Goleiro criticou a desatenção da equipe no gol de Jô logo no início do segundo tempo...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 19:12

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 19:12

Um dos poucos ou único destaque do Santos na derrota por 2 a 0 no clássico deste domingo, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, o goleiro João Paulo não escondeu a insatisfação pela atuação ruim do Peixe no clássico.
-Temos que falar a verdade: o Corinthians mereceu a vitória. A gente deu um chute no gol só. Não adianta ficar dando desculpa - afirmou o goleiro à TV Globo.João Paulo também lamentou a desatenção da equipe no primeiro gol do jogo, marcado por Jô logo aos dois minutos do segundo tempo.
"A gente sabia da força do Corinthians em casa. Conseguimos segurar bem o primeiro tempo, mas uma coisa que já vem acontecendo há algum tempo: a gente volta do intervalo um pouco desligado. Isso não pode. Na fase final do campeonato, no momento que a gente vinha vivendo, um momento bom, tem que estar ligado do começo ao fim", afirmou o goleiro.
Crédito: JoãoPaulofoiumdospoucosdestaquesdoSantosnoclássicocontraoCorinthians(Foto:IvanStorti/Santos

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