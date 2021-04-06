João Paulo quer Santos ofensivo contra o San Lorenzo nesta terça

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- A expectativa é muito boa. É uma decisão e nos preparamos bastante nas duas últimas semanas apenas de treinamentos. Foi um período muito produtivo e esperamos colocar tudo em prática agora, né!? Trabalhamos bastante a parte tática e física. A torcida pode esperar um time sem medo, que vai buscar ter a posse de bola e ser bem ofensivo - prometeu João Paulo.

Além disso, o Menino da Vila ainda aposta no bom retrospecto recente contra os argentinos. Na última edição da Taça Libertadores, Peixe venceu o Defensa y Justicia na fase de grupos e o Boca Juniors na semifinal com João Paulo na meta santista. O goleiro manter a boa média para levar a classificação do Santos.- Sabemos que é um jogo muito difícil, pois é um time argentino, que sempre é muito duro. Tivemos uma experiência contra argentinos ano passado e sabemos da dificuldade. Graças a Deus pude ir bem naquele jogo de volta da semifinal contra o Boca e ajudar meus companheiros no jogo que deu nossa classificação para a final da Libertadores. Espero poder ir bem amanhã de novo para sairmos com um grande resultado. Tenho certeza que estamos preparados para fazer uma grande partida aqui (Buenos Aires) e outra na volta, no Brasil, para buscarmos essa classificação - afirmou o goleiro.