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futebol

João Paulo quer Santos ofensivo contra o San Lorenzo nesta terça

Goleiro afirma que o Peixe será um time sem medo no confronto desta terça...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 10:00
Crédito: Sebastiao Moreira/POOL/AFP
O Santos enfrenta o San Lorenzo nesta terça-feira, às 21:30 horas, no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa Libertadores. O goleiro João Paulo quer o Peixe ofensivo na partida mesmo depois de muito tempo sem jogar devido à paralisação no Campeonato Paulista.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- A expectativa é muito boa. É uma decisão e nos preparamos bastante nas duas últimas semanas apenas de treinamentos. Foi um período muito produtivo e esperamos colocar tudo em prática agora, né!? Trabalhamos bastante a parte tática e física. A torcida pode esperar um time sem medo, que vai buscar ter a posse de bola e ser bem ofensivo - prometeu João Paulo.
Além disso, o Menino da Vila ainda aposta no bom retrospecto recente contra os argentinos. Na última edição da Taça Libertadores, Peixe venceu o Defensa y Justicia na fase de grupos e o Boca Juniors na semifinal com João Paulo na meta santista. O goleiro manter a boa média para levar a classificação do Santos.- Sabemos que é um jogo muito difícil, pois é um time argentino, que sempre é muito duro. Tivemos uma experiência contra argentinos ano passado e sabemos da dificuldade. Graças a Deus pude ir bem naquele jogo de volta da semifinal contra o Boca e ajudar meus companheiros no jogo que deu nossa classificação para a final da Libertadores. Espero poder ir bem amanhã de novo para sairmos com um grande resultado. Tenho certeza que estamos preparados para fazer uma grande partida aqui (Buenos Aires) e outra na volta, no Brasil, para buscarmos essa classificação - afirmou o goleiro.
O Santos deve jogar com João Paulo, Pará, Kaiky Fernandes, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Vinícius Balieiro e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Leonardo e Ângelo (Lucas Braga).

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