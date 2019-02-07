João Paulo promete um Rio Branco ofensivo diante da Desportiva

João Paulo, meia do Rio Branco Crédito: Daniel Pasti/Rio Branco

Autor de um dos gols da vitória sobre a Desportiva na final do Campeonato Capixaba de 2015, João Paulo é um dos atletas do atual elenco mais identificados com o Brancão. O o meia tem o carinho da torcida capa-preta e, claro, está ansioso para o clássico deste sábado (09), contra o arquirrival.

Ele garante que o Capa-Preta terá uma postura ofensiva. "Sempre temos que estar preparados e entrar em campo pensando em ganhar. Essa semana vai ser boa para melhorar o que faltou no primeiro jogo, e uma vitória no clássico é importante", disse.

Ele ainda completou: "Nós vamos atacar da mesma forma que fazemos e acredito que eles vão esperar mais o jogo, pois sabem o time que vão enfrentar, o elenco que temos e a torcida que temos. Vamos respeitá-los da nossa maneira, atacando, indo pra cima e buscando sempre o gol".