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Clássico

João Paulo promete um Rio Branco ofensivo diante da Desportiva

O Capa-Preta vai em busca da sua primeira vitória no Capixabão e o meia é uma das esperanças de gol

Publicado em 

07 fev 2019 às 14:19

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 14:19

João Paulo, meia do Rio Branco Crédito: Daniel Pasti/Rio Branco
Autor de um dos gols da vitória sobre a Desportiva na final do Campeonato Capixaba de 2015, João Paulo é um dos atletas do atual elenco mais identificados com o Brancão. O o meia tem o carinho da torcida capa-preta e, claro, está ansioso para o clássico deste sábado (09), contra o arquirrival.
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Ele garante que o Capa-Preta terá uma postura ofensiva. "Sempre temos que estar preparados e entrar em campo pensando em ganhar. Essa semana vai ser boa para melhorar o que faltou no primeiro jogo, e uma vitória no clássico é importante", disse.
Ele ainda completou: "Nós vamos atacar da mesma forma que fazemos e acredito que eles vão esperar mais o jogo, pois sabem o time que vão enfrentar, o elenco que temos e a torcida que temos. Vamos respeitá-los da nossa maneira, atacando, indo pra cima e buscando sempre o gol".
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Rio Branco e Desportiva se enfrentam no sábado,  no estádio Kleber Andrade, a partir das 17 horas. O Capa-Preta busca sua primeira vitória no Capixabão, após empate sem gols com o Rio Branco de Venda Nova na estreia. Por outro lado, a Desportiva venceu o Tupy por 1 a 0 na primeira rodada e ficou no empate em 1 a 1 com o Vitória, na última quarta-feira (06).

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