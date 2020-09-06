João Paulo destaca entrega da equipe em vitória: ' Todo mundo se doou'

Crédito: Divulgação/Santos

O Santos venceu o Ceará for de casa, por 1 a 0, na Arena Castelão e se recuperou no Campeonato Brasileiro. Um dos responsáveis pelo triunfo foi o goleiro João Paulo, que realizou pelo menos três defesas difíceis, evitando o empate da equipe cearense. Após a partida, o goleiro valorizou sua atuação e destacou a entrega de toda a equipe.

- Com certeza foi uma grande partida minha, mas temos que valorizar a vitória. Todo mundo se doou. A gente teve duas oportunidades de pontuar em casa, como não conseguimos, tivemos que fazer nossa obrigação para conseguir esses três pontos - disse o goleiro do Santos ao 'Premiere'.