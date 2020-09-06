Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

João Paulo destaca entrega da equipe em vitória: ' Todo mundo se doou'

Goleiro do Santos fez uma grande partida e realizou pelo menos três defesas difíceis. Peixe se recupera após três rodadas sem vencer e ganha confiança para o restante do Brasileiro...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 23:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2020 às 23:40
Crédito: Divulgação/Santos
O Santos venceu o Ceará for de casa, por 1 a 0, na Arena Castelão e se recuperou no Campeonato Brasileiro. Um dos responsáveis pelo triunfo foi o goleiro João Paulo, que realizou pelo menos três defesas difíceis, evitando o empate da equipe cearense. Após a partida, o goleiro valorizou sua atuação e destacou a entrega de toda a equipe.
- Com certeza foi uma grande partida minha, mas temos que valorizar a vitória. Todo mundo se doou. A gente teve duas oportunidades de pontuar em casa, como não conseguimos, tivemos que fazer nossa obrigação para conseguir esses três pontos - disse o goleiro do Santos ao 'Premiere'.
Com o goleiro na meta santista, a equipe se prepara para enfrentar o Atlético-MG, às 21h30, na próxima quarta-feira (9), na Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Idalberto Moro será reconduzido ao cargo para o quadriênio 2026-2030
Já está definido o presidente da poderosa Federação do Comércio-ES
Complexo logístico Campo Log 2, em Cercado da Pedra, na Serra
Fim dos incentivos: ES analisa uso do Fundo Soberano para manter atividade econômica
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados