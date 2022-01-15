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João Paulo comenta trabalho da pré-temporada de olho na estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro

A Raposa começa sua jornada no Estadual diante da URT no dia 26 de janeiro, em casa...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 17:01

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 17:01

O Cruzeiro estreia na temporada no dia 26 de janeiro contra a URT em casa, pelo Campeonato Mineiro. A Raposa terá várias novidades no ano e o seu torcedor está curioso para conhecer o novo time, pois a esperança da temporada 2022 é ter uma equipe capaz de encarar os desafios do ano e tirar a equipe celeste da segunda divisão nacional. Entre as novidades está João Paulo, meio de campo, que carrega a responsabilidade de dar criatividade ao setor, um dos mais falhos da equipe nas duas últimas temporadas. João comentou sobre a preparação do Cruzeiro antes da estreia no Estadual. Confira no vídeo acima. João Paulo é uma das novidades da Raposa para a temporada 2022-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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