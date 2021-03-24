João Paulo comemora boa fase na Chapecoense

Crédito: Arqueiro tem passagem pela dupla GreNal (Márcio Cunha/ACF

Junto com a equipe da Chapecoense nesta temporada de 2021, o arqueiro João Paulo iniciou muito bem sua trajetória como atleta profissional. Além de somar quatro vitórias em quatro jogos pelo clube catarinense, em todas elas João apareceu como titular e tem realizado defesas difíceis.>Os próximos adversários que tentarão tirar o 100% da Chape no CatarinenseO jovem de apenas 20 anos de idade chegou até a pegar um pênalti no clássico contra o Criciúma, vencido por 1 a 0, em confronto válido pela terceira rodada do estadual disputado no Heriberto Hulse.

- Essa experiência nesses quatro primeiros jogos têm sido muito boa. Pude ajudar a Chape a vencer dois clássicos e isso para mim é como se fosse a realização de um sonho. Quero conquistar ainda muito mais por este clube e sei que agora tenho que trabalhar o dobro do que eu trabalhava para continuar ajudando minha equipe - disse.

Com passagens por Grêmio e Internacional, João Paulo já está há mais de dois anos na Chape. O goleiro vem ganhando suas primeiras chances na equipe profissional nesta temporada. João Paulo é um dos goleiros menos vazados do catarinense, tendo levado apenas um gol nos quatro jogos que fez até aqui. O jovem também falou sobre sua adaptação.

- Muito boa. Desde que cheguei aqui na Chapecoense sempre tive muitas oportunidades e frequentemente pude fazer alguns treinos com a equipe profissional. O pessoal aqui sempre me acolheu, tanto os jogadores como a diretoria e até os funcionários do clube. Por isso tive uma maior facilidade na questão de adaptação. Me sinto muito à vontade aqui dentro e confiante para fazer meu trabalho - revelou.