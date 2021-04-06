João Paulo celebra renovação contratual com a Chapecoense

A Chapecoense anunciou na última segunda-feira (5) a renovação do contrato do goleiro João Paulo que, se antes tinha acordo até o fim da atual temporada, agora está ligado ao Verdão do Oeste até dezembro de 2024. A nova multa contratual do jogador é de R$ 12 milhões para o mercado interno e 12 milhões de euros (cotados atualmente em quase R$ 80 milhões) para o externo.>Em números, a arrasadora campanha da Chape no estadual- Muito feliz em poder renovar com este clube. Sou extremamente grato a Chapecoense por ter me aberto as portas em momentos delicados da minha carreira e sempre ter acreditado em mim. Trabalho duro no dia a dia para poder executar o meu melhor em campo e sinto que tudo isso é valorizado pelo clube. Esse novo vínculo só mostra isso. Espero continuar ajudando a Chapecoense e quero escrever uma história linda aqui dentro. Também deixo registrado aqui meu agradecimento ao torcedor, que sempre me apoiou - disse após a assinatura do novo vínculo.