Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

João Paulo celebra renovação contratual com a Chapecoense

Goleiro de apenas de 20 anos de idade acertou vínculo com o clube de Santa Catarina até dezembro de 2024
...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 17:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 17:09
Crédito: Atleta prolongou seu contrato por mais três anos (Guilherme Griebeler/ACF
A Chapecoense anunciou na última segunda-feira (5) a renovação do contrato do goleiro João Paulo que, se antes tinha acordo até o fim da atual temporada, agora está ligado ao Verdão do Oeste até dezembro de 2024. A nova multa contratual do jogador é de R$ 12 milhões para o mercado interno e 12 milhões de euros (cotados atualmente em quase R$ 80 milhões) para o externo.>Em números, a arrasadora campanha da Chape no estadual- Muito feliz em poder renovar com este clube. Sou extremamente grato a Chapecoense por ter me aberto as portas em momentos delicados da minha carreira e sempre ter acreditado em mim. Trabalho duro no dia a dia para poder executar o meu melhor em campo e sinto que tudo isso é valorizado pelo clube. Esse novo vínculo só mostra isso. Espero continuar ajudando a Chapecoense e quero escrever uma história linda aqui dentro. Também deixo registrado aqui meu agradecimento ao torcedor, que sempre me apoiou - disse após a assinatura do novo vínculo.
O atleta tem passagens pelas categorias de base de outros clubes importantes do cenário nacional como Internacional e Grêmio. Desde 2018 no Verdão, João Paulo era considerado um dos destaques da base do time catarinense sendo que, na atual temporada, tem ganhado suas primeiras oportunidades na equipe profissional dentro da filosofia do técnico Umberto Louzer em usar o início do Catarinense para observar peças mais jovens. Dos quatro jogos que disputou como titular, o time venceu todos e o goleiro foi vazado apenas uma vez.
Buscando se manter em alta, a Chape volta a entrar em campo no próximo sábado (10), às 16h (de Brasília), para encarar o Próspera pela 9ª rodada do Campeonato Catarinense.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados