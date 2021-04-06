João Paulo celebra renovação contratual com a Chapecoense

A Chapecoense anunciou na última segunda-feira (5) a renovação do contrato do goleiro João Paulo que, se antes tinha acordo até o fim da atual temporada, agora está ligado ao Verdão do Oeste até dezembro de 2024. A nova multa contratual do jogador é de R$ 12 milhões para o mercado interno e 12 milhões de euros (cotados atualmente em quase R$ 80 milhões) para o externo.>Em números, a arrasadora campanha da Chape no estadual- Muito feliz em poder renovar com este clube. Sou extremamente grato a Chapecoense por ter me aberto as portas em momentos delicados da minha carreira e sempre ter acreditado em mim. Trabalho duro no dia a dia para poder executar o meu melhor em campo e sinto que tudo isso é valorizado pelo clube. Esse novo vínculo só mostra isso. Espero continuar ajudando a Chapecoense e quero escrever uma história linda aqui dentro. Também deixo registrado aqui meu agradecimento ao torcedor, que sempre me apoiou - disse após a assinatura do novo vínculo.
O atleta tem passagens pelas categorias de base de outros clubes importantes do cenário nacional como Internacional e Grêmio. Desde 2018 no Verdão, João Paulo era considerado um dos destaques da base do time catarinense sendo que, na atual temporada, tem ganhado suas primeiras oportunidades na equipe profissional dentro da filosofia do técnico Umberto Louzer em usar o início do Catarinense para observar peças mais jovens. Dos quatro jogos que disputou como titular, o time venceu todos e o goleiro foi vazado apenas uma vez.
Buscando se manter em alta, a Chape volta a entrar em campo no próximo sábado (10), às 16h (de Brasília), para encarar o Próspera pela 9ª rodada do Campeonato Catarinense.